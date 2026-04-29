Jorge Díaz: el sistema político debe elevar el debate "de pacotilla sobre seguridad"

El prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, participó del desayuno De Primera Mano en la Cámara de Comercio de Ciudad de la Costa, donde aseguró que el 82% de las 63 prioridades que se fijó el gobierno hoy están en marcha como la lucha contra el lavado de activos y el crimen organizado.
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También destacó otros aspectos de la gestión, como la política de inserción internacional, la captación de inversiones y los recursos destinados a la seguridad.
Estrategia Nacional
"A partir de esta administración, se implementó la Estrategia Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, y el Sistema Integral de Lucha contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico, que integran las 63 prioridades fijadas por el Gobierno", recordó el prosecretario de la Presidencia.
Díaz recordó que durante el período anterior se aprobó la estrategia, pero sin el plan de acción, que se concretó mediante un decreto del Poder Ejecutivo. En relación a esa estrategia, el prosecretario de la Presidencia mencionó que en 2025 aumentó “en forma importante” la cantidad de personas imputadas y con sentencias en comparación con años anteriores.
Elevar debate "de pacotilla sobre seguridad" y poner el foco en las cárceles
El jerarca instó a todo el sistema político a elevar el debate "de pacotilla sobre seguridad" y discutir medidas concretas.
Díaz centró el problema de la inseguridad en el país en la situación de las cárceles: una puerta giratoria entre cárceles y la calle que el jerarca calificó como "perversa" que hay que resolver "porque se nos va la vida y la seguridad".
Apuntó que hoy el estado no ofrece nada a la población carcelaria y sí lo hacen las organizaciones delictivas, "no olvidemos que las organizaciones como el comando capital nacieron en las cárceles", advirtió el prosecretario.
Prisión electrónica y Ministerio de Justicia
Díaz planteó como posible solución la prisión electrónica que supone una privación de libertad domiciliaria para determinados reclusos.
Acerca de la creación del Ministerio de Justicia, Díaz dijo que el proyecto está prácticamente pronto para ser enviado al parlamento para su debate y defendió su creación "a la uruguaya".
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