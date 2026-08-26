¿Cómo elegir un perfume para regalar cuando no conoces bien los gustos de la otra persona?

Los cítricos y aromáticos suelen transmitir frescura. Los florales pueden ir desde composiciones muy transparentes hasta perfumes densos y dulces. Los amaderados tienden a generar sensaciones más secas o cálidas, mientras que los gourmand recurren a acordes que recuerdan vainilla, caramelo, chocolate, frutos secos u otros alimentos.

Si no conoces a la persona en profundidad, suele ser más seguro buscar una composición equilibrada que una propuesta extremadamente polarizante.

Mira qué perfumes ya usa, aunque no sepas sus nombres

No hace falta conocer toda su colección. A veces alcanza con recordar cómo suelen oler los productos que usa.

Si asocias a esa persona con perfumes frescos y limpios, probablemente tenga más sentido seguir en ese territorio que regalarle una composición muy dulce y densa. Si suele utilizar aromas intensos que se perciben claramente a distancia, una opción demasiado ligera podría resultarle poco interesante.

También podes mirar indirectamente otros hábitos: desodorantes, cremas corporales, productos para el pelo o velas aromáticas pueden revelar preferencias por cítricos, flores blancas, vainilla, madera o notas verdes.

La idea no es construir un perfil científico del destinatario, sino acumular pistas pequeñas antes de decidir.

Si queres explorar marcas locales o regionales

Consultar cuánto sale un perfume Natura puede servir para conocer qué líneas aparecen disponibles actualmente en Uruguay y comparar distintos formatos antes de elegir.

El perfume Natura abarca perfiles muy distintos. En el mercado uruguayo aparecen, por ejemplo, publicaciones de Ilía Secreto, Essencial Oud, Una, Humor y Kaiak, lo que muestra que el nombre de la marca por sí solo no define un único estilo olfativo.

Esto es importante al regalar: no conviene decir “le gusta Natura” y asumir que cualquier producto funcionará. Una línea fresca como Kaiak y una composición más intensa dentro de Essencial pueden responder a ocasiones y preferencias muy distintas.

Cuándo conviene elegir una fragancia más conocida

Las líneas populares tienen una ventaja práctica: es más probable que la persona las haya olido alguna vez o que pueda asociarlas con un perfil conocido.

Si estás evaluando un perfume Cher, podés comparar las distintas versiones que aparecen actualmente en Uruguay antes de elegir una presentación concreta.

Un perfume Cher tampoco representa un único aroma. En el mercado uruguayo aparecen actualmente alternativas como Dieciocho Glossy, Dieciocho Original, Veinte y Onyx Rouge, varias de ellas comercializadas como Eau de Parfum.

Ese ejemplo sirve para cualquier marca: hay que regalar una fragancia concreta, no solamente un logo conocido.

La concentración puede ayudarte a controlar el riesgo

Cuando no conoces los gustos del destinatario, la intensidad merece atención.

Un Eau de Toilette suele ofrecer una concentración menor que un Eau de Parfum, mientras que un extracto puede situarse todavía más arriba. Como referencia general, la IFRA menciona 5%-15% para EDT, 10%-20% para EDP y 15%-40% para extractos, aunque recuerda que son rangos habituales y no categorías regulatorias universales.

Esto no significa que debas elegir siempre EDT para ir a lo seguro. La fórmula concreta importa mucho. Pero si dudas entre dos versiones de una misma familia y una se percibe claramente más intensa, puede ser razonable elegir la más versátil si no sabes cuánto perfume acostumbra usar la otra persona.

Cuatro perfiles que simplifican la decisión

Si la persona es discreta y usa perfume principalmente durante el día, mira fragancias frescas, limpias y de intensidad moderada.

Si le gusta arreglarse para salir y suele utilizar aromas notorios, podés explorar perfiles ambarados, gourmand o amaderados con mayor presencia.

Si es alguien muy joven o que recién empieza a usar fragancias, suele tener sentido priorizar propuestas fáciles de llevar y evitar composiciones demasiado densas o especializadas.

Si colecciona perfumes, la situación cambia: probablemente valore algo menos obvio, pero también será más difícil acertar sin conocer lo que ya tiene. En ese caso, un set de miniaturas o una tarjeta regalo puede ser más inteligente que intentar sorprender a ciegas.

¿Qué errores conviene evitar?

No elijas únicamente por el diseño del frasco. Tampoco asumas que “más caro” significa automáticamente más adecuado para quien lo recibe.

Otro error frecuente es regalar el perfume que más te gusta a vos. Tu nariz puede preferir notas muy distintas de las de la otra persona.

También evita comprar una botella grande si la elección es incierta. Y si vas a comparar precios, recorda que las publicaciones cambian: en agosto de 2026 existen múltiples ofertas y vendedores para estas marcas en Uruguay, por lo que cualquier importe puntual puede quedar desactualizado rápidamente.

Regalar mejor significa reducir incertidumbre

Un buen regalo no necesita acertar exactamente con “el perfume de su vida”. Alcanza con que sea coherente con la personalidad, la ocasión y la intensidad que esa persona suele tolerar.

Pensa primero en cuándo lo usaría, después en qué familias olfativas encajan mejor y recién entonces mira marca, concentración, tamaño y precio. Cuantas más pistas tengas antes de elegir, menos dependes del azar.

Y si todavía dudas entre una opción segura y una fragancia mucho más particular, quizás la pregunta final sea esta: ¿queres regalar algo fácil de incorporar a su rutina o algo pensado para sorprenderla aunque tenga más posibilidades de no coincidir con su gusto?