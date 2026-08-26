Meta deberá pagar más de 17.000 millones de dólares por diseño adictivo de sus plataformas en menores

Control de tiempo: Despliegue de límites diarios obligatorios de uso.

Restricción de uso nocturno: Activación de bloqueos automáticos durante la noche.

Verificación de identidad: Refuerzo de los sistemas para auditar la edad real de las cuentas.

Reacciones y precedente en la industria

El analista de medios y libertad de expresión Gustavo Gómez calificó el fallo en sus redes sociales como un revés histórico para las grandes corporaciones tecnológicas (Big Tech). De acuerdo con el especialista, la decisión de Meta de acordar una cifra multimillonaria expone la solidez de las pruebas en su contra, confirma la responsabilidad directa de la empresa en el diseño de sus algoritmos e invalida defensas tradicionales orientadas a deslindar responsabilidades hacia los padres o la moderación de contenido de terceros.