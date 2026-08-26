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Política Redes |

Demandas

Meta deberá pagar más de 17.000 millones de dólares por diseño adictivo de sus plataformas en menores

Meta pagará USD 17.100 millones para cerrar las demandas por la creación de redes adictivas para menores en EEUU.

Meta deberá pagar cifras millonarias ante demandas

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Por Redacción de Caras y Caretas

En lo que representa uno de los acuerdos judiciales más costosos e importantes en la historia del sector tecnológico, la empresa Meta —propietaria de Facebook e Instagram— acordó desembolsar hasta 17.100 millones de dólares para resolver una serie de demandas multimillonarias en Estados Unidos. La compañía fue acusada por decenas de estados de diseñar deliberadamente herramientas adictivas para niños y adolescentes, además de recopilar sus datos de forma ilegal.

El pacto, presentado ante un tribunal federal de Oakland (California) a la espera de ratificación formal, contempla el pago de 16.680 millones de dólares distribuidos entre 48 estados durante la próxima década.

Nuevos compromisos de seguridad e impacto legal

Como parte de la resolución, la firma dirigida por Mark Zuckerberg asumió la obligación de implementar medidas directas de protección para usuarios menores de 18 años:

  • Control de tiempo: Despliegue de límites diarios obligatorios de uso.

  • Restricción de uso nocturno: Activación de bloqueos automáticos durante la noche.

  • Verificación de identidad: Refuerzo de los sistemas para auditar la edad real de las cuentas.

Reacciones y precedente en la industria

El analista de medios y libertad de expresión Gustavo Gómez calificó el fallo en sus redes sociales como un revés histórico para las grandes corporaciones tecnológicas (Big Tech). De acuerdo con el especialista, la decisión de Meta de acordar una cifra multimillonaria expone la solidez de las pruebas en su contra, confirma la responsabilidad directa de la empresa en el diseño de sus algoritmos e invalida defensas tradicionales orientadas a deslindar responsabilidades hacia los padres o la moderación de contenido de terceros.

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