TUMO Uruguay alcanza los 1.500 jóvenes en formación y lanza campaña para ampliar su impacto

Para acompañar este crecimiento, el centro extendió sus instalaciones y continúa impulsando alianzas que permitan ampliar el acceso de más adolescentes a esta experiencia de formación gratuita en tecnologías creativas.

El centro cuenta con una amplia sala de autoaprendizaje, espacios destinados a talleres presenciales, un estudio de música de última generación y un área de robótica completamente equipada. En los últimos meses, dos de estos espacios fueron remodelados y ampliados para incrementar su capacidad operativa, habilitando nuevos talleres y permitiendo recibir a más jóvenes.

“Alcanzar los 1.500 jóvenes en esta primera etapa nos llena de alegría y demuestra el enorme interés que existe por esta propuesta. Cada adolescente que llega a TUMO tiene la oportunidad de descubrir aquello que le apasiona y desarrollar herramientas que pueden acompañarlo en su futuro. Queremos seguir creciendo para que más jóvenes puedan vivir esta experiencia”, expresó Carolina Gutiérres, directora Ejecutiva de TUMO Uruguay.

Campaña de donación

Luego de alcanzar esta primera meta, TUMO Uruguay lanzó una campaña de donaciones con el objetivo de continuar ampliando el acceso al programa y brindar nuevas oportunidades de formación a más adolescentes.

Cada aporte permite que más jóvenes puedan sumarse a una experiencia educativa innovadora, explorar sus intereses y desarrollar habilidades en áreas vinculadas a la creatividad y la tecnología, fundamentales para el futuro.

Los interesados en formar parte de este proyecto de alto impacto pueden colaborar ingresando a tumo.uy/donar, a través de Mercado Pago o enviando un mensaje a alguno de los siguientes números:

Al 88660 para donar $100

Al 88662 para donar $20

Al 88665 para donar $50

El desarrollo y funcionamiento de TUMO Uruguay es posible gracias al compromiso de organizaciones públicas y privadas que apuestan a la educación y la formación de las nuevas generaciones. Entre ellas se encuentran Corporación América Airports, Aeropuertos Uruguay, Ceibal, la Intendencia de Canelones y Google.

A través de esta campaña de donaciones, TUMO busca seguir creciendo y llegar a más jóvenes, brindándoles un espacio gratuito donde puedan aprender, crear y desarrollar su talento.

Sobre Tumo

TUMO es un programa global extracurricular de aprendizaje en tecnologías creativas que ofrece a adolescentes uruguayos de entre 12 y 18 años un espacio educativo transformador, inclusivo y gratuito para desarrollar habilidades vinculadas a las profesiones del futuro. Como organización sin fines de lucro, hace posible esta propuesta gracias al compromiso de empresas, instituciones y personas que apuestan por la educación y el desarrollo del talento de las nuevas generaciones.

El centro funciona en un moderno edificio de 2.500 metros cuadrados ubicado al ingreso del Aeropuerto Internacional de Carrasco, diseñado para fomentar la integración, la creatividad y el aprendizaje colaborativo.

Actualmente, el centro puede atender 1.500 jóvenes a lo largo de la semana. Cada estudiante asiste dos veces por semana a jornadas de dos horas.

Las postulaciones y el ingreso a TUMO son continuos, lo que permite que los estudiantes puedan incorporarse al programa en distintos momentos del año, según la disponibilidad de lugares. Quienes no ingresan en una primera instancia permanecen en lista de espera y pueden ser convocados a medida que se habilitan nuevos cupos.