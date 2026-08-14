El Grupo de Respuesta e Inteligencia Aduanera en conjunto con la División Regional Sur, logró desarticular varios puestos dedicados a la venta de cigarrillos de presunto origen ilegal sobre la avenida 8 de Octubre, en el barrio La Unión (Montevideo). En el operativo fueron incautados más de 500 mil cigarrillos y un vehículo utilizado para el transporte y distribución.
Medio millón de cigarrillos
Desarticularon puestos de venta de cigarrillos truchos y de contrabando en feria de 8 de Octubre
En el operativo de Inteligencia Aduanera, fueron incautados más de 507.740 unidades de cigarrillos y un vehículo utilizado para el transporte y la distribución.