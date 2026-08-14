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Sociedad Cigarrillos | feria | contrabando

Medio millón de cigarrillos

Desarticularon puestos de venta de cigarrillos truchos y de contrabando en feria de 8 de Octubre

En el operativo de Inteligencia Aduanera, fueron incautados más de 507.740 unidades de cigarrillos y un vehículo utilizado para el transporte y la distribución.

Cajas de cigarrillos incautados en Villa Española.

Cajas de cigarrillos incautados en Villa Española.

 Dirección Nacional de Aduanas
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Por Redacción Caras y Caretas

El Grupo de Respuesta e Inteligencia Aduanera en conjunto con la División Regional Sur, logró desarticular varios puestos dedicados a la venta de cigarrillos de presunto origen ilegal sobre la avenida 8 de Octubre, en el barrio La Unión (Montevideo). En el operativo fueron incautados más de 500 mil cigarrillos y un vehículo utilizado para el transporte y distribución.

La investigación que derivó en un allanamiento en Villa Española

En el marco de la investigación, los equipos que actuaron lograron identificar un domicilio ubicado en el barrio Villa Española, que presuntamente era utilizado como lugar de acopio de la mercadería destinada posteriormente a su comercialización.

En horas de la mañana de este viernes, durante las tareas de vigilancia, los equipos detectaron la salida de dos hombres desde el domicilio investigado, quienes transportaban mochilas y bolsos que fueron cargados en un vehículo de la marca Geely.

Cigarrillos incautados durante el operativo en Villa Española

Ante esta situación, se procedió a la inspección del vehículo, donde se ubicaron 18.800 unidades de cigarrillos, correspondientes a las marcas Gift, Coronado, Nevada apócrifos, Time, Camel, 51, Classic, Bill, Fox, Marble y Chesterfield.

Posteriormente, los equipos actuantes realizaron una inspección en la finca que se encontraba bajo vigilancia. En el interior del inmueble se localizaron 488.940 unidades de cigarrillos, correspondientes a las marcas Gift, 51, Bill, Marble, Classic, Camel, Fox, Time, Winston, Chesterfield, Coronado, Nevada apócrifos y Marlboro.

Resultado de los allanamientos y las detenciones

Como resultado del procedimiento de Aduanas, fueron decomisadas en total 507.740 unidades de cigarrillos, con una valoración total de 6.646.380 pesos uruguayos.

La Dra. Peraza, quien está al frente de la Fiscalía de Flagrancia dispuso el emplazamiento de ambos hombres detenidos en el operativo.

También se concretó la incautación del vehículo incautado y los cigarrillos decomisados en el operativo aduanero.

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