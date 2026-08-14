Desarticularon puestos de venta de cigarrillos truchos y de contrabando en feria de 8 de Octubre

Cigarrillos incautados durante el operativo en Villa Española

Ante esta situación, se procedió a la inspección del vehículo, donde se ubicaron 18.800 unidades de cigarrillos, correspondientes a las marcas Gift, Coronado, Nevada apócrifos, Time, Camel, 51, Classic, Bill, Fox, Marble y Chesterfield.

Posteriormente, los equipos actuantes realizaron una inspección en la finca que se encontraba bajo vigilancia. En el interior del inmueble se localizaron 488.940 unidades de cigarrillos, correspondientes a las marcas Gift, 51, Bill, Marble, Classic, Camel, Fox, Time, Winston, Chesterfield, Coronado, Nevada apócrifos y Marlboro.

Resultado de los allanamientos y las detenciones

Como resultado del procedimiento de Aduanas, fueron decomisadas en total 507.740 unidades de cigarrillos, con una valoración total de 6.646.380 pesos uruguayos.

La Dra. Peraza, quien está al frente de la Fiscalía de Flagrancia dispuso el emplazamiento de ambos hombres detenidos en el operativo.

También se concretó la incautación del vehículo incautado y los cigarrillos decomisados en el operativo aduanero.