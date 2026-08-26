Constelaciones Eternas celebra los 10 años de Escaramuza con autores de Argentina y Uruguay

Por más información: https://constelaciones-eternas.netlify.app/

Autores de ambos lados del Río de la Plata

Desde Buenos Aires llegarán reconocidos escritores, traductores y editores como Alejandra Kamiya, Martín Kohan, Hernán Ronsino, Jorge Consiglio, Cecilia Pavón, Luis Sagasti, Virginia Ruano y Leonora Djament, quienes compartirán actividades con destacados autores uruguayos, entre ellos Daniel Mella, Inés Bortagaray, Lalo Barrubia, Felipe Polleri, Tamara Silva Bernaschina, Horacio Cavallo y Dani Umpi, entre otros. El cierre contará con la participación musical de Franny Glass.

El festival también propone cruces entre literatura, memoria y pensamiento crítico mediante una actividad dedicada al archivo de Felisberto Hernández en la Biblioteca Nacional y otra organizada junto a la Universidad de la República en torno al libro En las sombras de la tradición: Una historia de la Escuela de Frankfurt en perspectiva feminista.

Con esta iniciativa, Eterna Cadencia y Escaramuza consolidan un puente cultural entre Argentina y Uruguay, celebrando el libro como espacio de encuentro, diálogo e intercambio entre escritores, lectores e instituciones.