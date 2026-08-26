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Cultura y espectáculos Constelaciones Eternas | Escaramuza | festival

Tres días de literatura en Montevideo

Constelaciones Eternas celebra los 10 años de Escaramuza con autores de Argentina y Uruguay

Del 27 al 29 de agosto, Montevideo será escenario del festival Constelaciones Eternas, una propuesta impulsada por Eterna Cadencia Editora y la librería Escaramuza

Festival Constelaciones Eternas

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Literatura contemporánea para celebrar una década de Escaramuza

En el marco del décimo aniversario de la librería Escaramuza, la editorial argentina Eterna Cadencia Editora desembarca en Montevideo con Constelaciones Eternas, un festival que propone tres jornadas dedicadas a la literatura y el pensamiento contemporáneo. Entre el 27 y el 29 de agosto, el público podrá participar de charlas, talleres de lectura y escritura, lecturas abiertas y activaciones culturales, con entrada gratuita, aunque algunas actividades requerirán inscripción previa.

La programación se desarrollará en siete sedes de la capital: Escaramuza, Feltrinelli, Cultural Alfabeta, Guarida: casa de libros, Montevideo al Sur, la Biblioteca Nacional y la Universidad de la República, fortaleciendo una red de espacios dedicados al libro y la creación.

Por más información: https://constelaciones-eternas.netlify.app/

Autores de ambos lados del Río de la Plata

Desde Buenos Aires llegarán reconocidos escritores, traductores y editores como Alejandra Kamiya, Martín Kohan, Hernán Ronsino, Jorge Consiglio, Cecilia Pavón, Luis Sagasti, Virginia Ruano y Leonora Djament, quienes compartirán actividades con destacados autores uruguayos, entre ellos Daniel Mella, Inés Bortagaray, Lalo Barrubia, Felipe Polleri, Tamara Silva Bernaschina, Horacio Cavallo y Dani Umpi, entre otros. El cierre contará con la participación musical de Franny Glass.

El festival también propone cruces entre literatura, memoria y pensamiento crítico mediante una actividad dedicada al archivo de Felisberto Hernández en la Biblioteca Nacional y otra organizada junto a la Universidad de la República en torno al libro En las sombras de la tradición: Una historia de la Escuela de Frankfurt en perspectiva feminista.

Con esta iniciativa, Eterna Cadencia y Escaramuza consolidan un puente cultural entre Argentina y Uruguay, celebrando el libro como espacio de encuentro, diálogo e intercambio entre escritores, lectores e instituciones.

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