Cómo guardar historias y destacadas de Facebook antes de que expiren

Lo que ocurre tras la descarga es justo donde las historias se diferencian de todo lo demás. Casi nada de lo que bajas de una historia es para guardarlo para siempre; es para mandárselo a alguien en los siguientes cinco minutos. El archivo va directo a la galería de tu teléfono, así que cuando abres el chat y tocas el icono de adjuntar, ya lo tienes ahí mismo, en primer lugar. Sin dar rodeos buscando en la carpeta de descargas y sin tener que acordarte de cómo se llamaba el archivo. Como la urgencia era el motivo principal por el que lo descargaste, tener ese último paso ya resuelto es la mayor parte de su utilidad. La opción para descargar Reel de Facebook deja el archivo en ese mismo sitio, así que reenviarlo cuesta lo mismo.

Tampoco hay límite en la cantidad que puedes guardar, lo cual importa más aquí que con las publicaciones normales. Una sola persona puede subir ocho Stories en una noche —un evento que se desarrolla por partes, una serie de bromas que solo funciona junta— y querrás tres o cuatro de ellas en lugar de solo una. Nada cuenta lo que has bajado ni te hace esperar. Para hacerlo: abre fvidgo.com, elige la opción para descargar historias de Facebook en el menú, pega el enlace a la Story, escoge tu calidad y guárdala.

Snaptube

Una aplicación de Android, distribuida a través de snaptube.com y varias tiendas de fabricantes de móviles. Su catálogo alcanza cifras de tres dígitos, las descargas vienen en MP4, MP3 o M4A, las resoluciones van desde 144p hasta 4K y trae un reproductor integrado para que puedas ver lo que guardas dentro de ella.

Donde encaja para esta tarea concreta es en la gestión posterior más que en la propia descarga. Las Stories se acumulan rápido —cuatro el martes, cinco más el jueves— y conservarlas dentro de una app que las organiza y reproduce te permite repasar la semana sin tener que pasar de largo cuatrocientas fotos tuyas. Una descarga que se interrumpe a la mitad se puede reanudar en vez de reiniciarse, lo que marca la diferencia entre bajarte una tanda de Stories con mala señal y volver a empezar de cero cada vez que caen las barras de cobertura.

La segunda razón es que el contenido de las Stories suele nacer en otro sitio. La gente republica: un clip de otra red, un fragmento de un programa, algo que le envió un amigo. Si sigues el rastro hasta donde se publicó por primera vez, casi siempre consigues una versión más larga y limpia que el corte de quince segundos que alguien puso en una Story. Lo único a tener en cuenta es la plataforma: solo está para Android, sin versión para iPhone, así que los usuarios de iPhone tendrán que volver a la página web mencionada al principio de este artículo.

SnapSave

Una herramienta web para vídeos públicos, Reels y Stories de Facebook, que ofrece Reels sin marca de agua y calidad a 1080p. Funciona en cualquier dispositivo sin instalar nada y no te pide registrarte.

Lo que debes saber antes de depender de ella es el límite de lo que alcanza: sirve para una Story mientras siga activa. Una vez que pasa el día no hay forma de entrar a la versión de historias destacadas, por lo que cubre la parte que puedes planificar pero no la que descubres tarde. Vale la pena añadir que los análisis de seguridad no califican bien este dominio y la página insiste con ofertas de pago, así que limítate al proceso de descarga básico y no metas nada en ninguna casilla de pago.

FDownload

Una herramienta web con páginas dedicadas para video, Reels, Stories y MP3, además de una sección para videos privados. No requiere instalación, es totalmente gratuita, no impone límites de uso y admite resolución 1080p.

Tener las Stories como una función independiente y no como un simple añadido a un descargador de videos es la razón por la que se gana un lugar en esta lista; bastantes herramientas online simplemente ignoran este formato por completo. Si en tu rutina semanal sueles descargar Stories con frecuencia y prefieres tener un solo marcador en vez de varios, es una alternativa muy práctica para tener a mano. Como contrapartida, su tráfico y posicionamiento en buscadores han caído sin pausa durante meses, lo que suele traducirse con el tiempo en demoras para solucionar errores cuando Facebook cambia algo.

Friendly Social Browser

Un cliente alternativo de Facebook para Android y iOS en el que inicias sesión y navegas de forma habitual, con la opción de descargar Stories integrada directamente en su interfaz. Bloquea los anuncios de tu feed, filtra el timeline por palabras clave y está diseñado para consumir menos batería y datos que la aplicación oficial.

Al mantener tu sesión iniciada mientras navegas, puede acceder a Stories de cuentas cuyo contenido exige iniciar sesión para verse, lo cual marca una diferencia real frente a las herramientas anteriores. Es perfecta para quien busca cambiar por completo su forma de usar Facebook y considera la descarga como un beneficio adicional. Sin embargo, hay una advertencia importante: los usuarios llevan más de un año señalando que el botón de descarga falla, por lo que confiar en ella como una vía segura para guardar Stories es arriesgarse a una mala experiencia.

Cuál de estas opciones se adapta mejor a la Story que estás viendo

Si la tienes en pantalla ahora mismo, la opción del navegador es la solución definitiva: abres la web, pegas el enlace, guardas el archivo y lo compartes. Esto cubre la gran mayoría de las Stories, ya que las que de verdad vale la pena conservar son las que estás viendo justo cuando decides guardarlas.

Si no llegaste a tiempo y ya pasó el día, revisa el perfil para comprobar si está en historias destacadas antes de darte por vencido. Es la única alternativa para recuperar contenido que ya haya cadado.

Y si descargar Stories es para ti una costumbre más que algo esporádico, la gran ventaja de usar una app es que todos los clips se conservan organizados y listos para reproducir en un solo lugar. Tener una docena de videos cortos dispersos por la galería del teléfono es la forma más fácil de terminar perdiendo lo que sí habías guardado.