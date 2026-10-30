Retiro a los 60 años: Cabildo Abierto vuelve a tener la "llave" del proyecto del gobierno

Cabildo Abierto tiene la llave

Sin embargo, el escenario dentro de la Cámara de Representantes anticipa una negociación compleja donde las mayorías no están garantizadas para ningún sector. El oficialismo necesita captar votos por fuera de sus filas para asegurar la aprobación del texto, y en ese ajedrez político el rol de Cabildo Abierto (CA) vuelve a emerger como el factor decisivo. Tal como ocurrió en el debate de la Rendición de Cuentas, la bancada cabildante vuelve a posicionarse en el centro de la escena y a actuar como la "llave" que definirá la suerte del proyecto.

En este marco, desde la dirigencia de Cabildo Abierto —con el diputado Álvaro Perrone a la cabeza— ya se anticipó que el partido no dará un cheque en blanco y que pondrá condicionamientos propios sobre la mesa de negociación. Entre sus planteos de agenda, los legisladores cabildantes prevén incorporar discusiones de fondo vinculadas al mercado laboral y los costos asociados, como el control de la "industria de las certificaciones médicas", abriendo un frente de tratativas que podría demorar la votación o modificar sustancialmente el proyecto original impulsado por el Poder Ejecutivo.