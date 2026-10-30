La Coalición Republicana puso en marcha una estrategia coordinada para unificar su postura y marcar un frente común de oposición ante el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que habilita el retiro anticipado a la edad de 60 años. Como ya ha ocurrido en otras discusiones presupuestales y parlamentarias complejas —como la Rendición de Cuentas—, los partidos que integraron el gobierno de Luis Lacalle Pou apuestan a un abordaje técnico en bloque para fundamentar su rechazo a la iniciativa oficialista.
Parlamento
Retiro a los 60 años: Cabildo Abierto vuelve a tener la "llave" del proyecto del gobierno
La Coalición Republicana se alinea contra el proyecto del oficialismo y Cabildo está dispuesto a discutir la iniciativa.