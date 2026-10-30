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Retiro a los 60 años: Cabildo Abierto vuelve a tener la "llave" del proyecto del gobierno

La Coalición Republicana se alinea contra el proyecto del oficialismo y Cabildo está dispuesto a discutir la iniciativa.

Perrone y Manini Ríos. Cabildo Abierto está dispuesto a discutir el retiro a los 60 años.

Perrone y Manini Ríos. Cabildo Abierto está dispuesto a discutir el retiro a los 60 años.
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Por Redacción Caras y Caretas

La Coalición Republicana puso en marcha una estrategia coordinada para unificar su postura y marcar un frente común de oposición ante el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que habilita el retiro anticipado a la edad de 60 años. Como ya ha ocurrido en otras discusiones presupuestales y parlamentarias complejas —como la Rendición de Cuentas—, los partidos que integraron el gobierno de Luis Lacalle Pou apuestan a un abordaje técnico en bloque para fundamentar su rechazo a la iniciativa oficialista.

Para respaldar su diagnóstico político y macroeconómico, las bancadas del Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente resolvieron convocar a los principales especialistas que lideraron el diseño y la articulación de la reforma del sistema de seguridad social aprobada durante la pasada administración. La mesa de trabajo técnica estará integrada por el abogado Rodolfo Saldain, expresidente de la Comisión de Expertos en Seguridad Social, el economista e exdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) Isaac Alfie, y contará además con la participación del exministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres.

El objetivo central de estos encuentros de trabajo es desarmar los fundamentos del proyecto oficial. Desde la óptica de la oposición y de sus asesores, reinstaurar o flexibilizar la causal de retiro a los 60 años generará un impacto fiscal desfavorable, atentaría contra la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones a largo plazo e iría a contramano de las dinámicas demográficas que vive el país y de las tendencias internacionales en materia de empleo y protección social.

Cabildo Abierto tiene la llave

Sin embargo, el escenario dentro de la Cámara de Representantes anticipa una negociación compleja donde las mayorías no están garantizadas para ningún sector. El oficialismo necesita captar votos por fuera de sus filas para asegurar la aprobación del texto, y en ese ajedrez político el rol de Cabildo Abierto (CA) vuelve a emerger como el factor decisivo. Tal como ocurrió en el debate de la Rendición de Cuentas, la bancada cabildante vuelve a posicionarse en el centro de la escena y a actuar como la "llave" que definirá la suerte del proyecto.

En este marco, desde la dirigencia de Cabildo Abierto —con el diputado Álvaro Perrone a la cabeza— ya se anticipó que el partido no dará un cheque en blanco y que pondrá condicionamientos propios sobre la mesa de negociación. Entre sus planteos de agenda, los legisladores cabildantes prevén incorporar discusiones de fondo vinculadas al mercado laboral y los costos asociados, como el control de la "industria de las certificaciones médicas", abriendo un frente de tratativas que podría demorar la votación o modificar sustancialmente el proyecto original impulsado por el Poder Ejecutivo.

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