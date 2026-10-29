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Política

Otra victoria celeste

Aratirí: Justicia internacional falla a favor de Uruguay en mayor reclamo de la historia

El fallo permite al gobierno avanzar en Francia en el cobro de US$ 4 millones adeudados a Uruguay por parte de los demandantes.

Uruguay vuelve a ganar un juicio internacional esta vez por Aratirí.

Uruguay vuelve a ganar un juicio internacional esta vez por Aratirí.
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Por Redacción Caras y Caretas

El Tribunal de Apelación de París emitió un fallo histórico a favor del Estado uruguayo al desestimar íntegramente la demanda arbitral presentada por los inversores del proyecto minero Aratirí. Según publica el semanario Búsqueda, la causa representaba el reclamo financiero más abultado en la historia del país sudamericano, con una exigencia de indemnización que alcanzaba los 3.536 millones de dólares. Con esta resolución dictada el pasado martes 27, la justicia francesa ratificó la validez del laudo emitido en 2020 por el Tribunal Arbitral de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, cerrando de manera definitiva un extenso litigio internacional.

El conflicto legal tuvo su origen en las intenciones de la firma Zamin Ferrous, a través del grupo comprador del proyecto Aratirí, de desarrollar una extracción minera de hierro a gran escala en la zona de Valentines, junto con la construcción de una terminal portuaria en las costas del departamento de Rocha. Los demandantes alegaban que los cambios regulatorios impuestos por Uruguay —entre ellos la aprobación de la Ley de Minería de Gran Dimensión en 2013 y las posteriores exigencias en materia de impacto ambiental— constituían una expropiación indirecta y una violación de los compromisos de protección a las inversiones internacionales contraídos por el Estado.

Sin embargo, tanto la instancia arbitral original como la Corte de Apelaciones parisina coincidieron en sostener la posición de la defensa técnica uruguaya. Se determinó que las modificaciones legales y las exigencias ambientales aplicadas respondieron al ejercicio legítimo de la soberanía regulatoria del país en defensa del interés público y el medio ambiente. Asimismo, la justicia desestimó las acusaciones de trato injusto o inequitativo, concluyendo que las medidas adoptadas por el gobierno fueron transparentes y apegadas al marco normativo vigente.

Uruguay avanzará para cobrar 4 millones de dólares

Además de desestimar el reclamo multimillonario, la ratificación judicial genera una consecuencia financiera directa y favorable para las arcas públicas uruguayas. Según detalló el semanario Búsqueda, la resolución firme permite al gobierno avanzar en territorio francés con las gestiones para el cobro de aproximadamente 4 millones de dólares que los demandantes adeudaban a Uruguay, monto estipulado originalmente en el laudo arbitral de 2020 para cubrir los costos y gastos del proceso legal.

Esta sentencia definitiva no solo libera a Uruguay de pagar una cifra equivalente a un porcentaje significativo de su Producto Interno Bruto (PIB), evitando un impacto severo en sus finanzas públicas, sino que también sienta un importante precedente en el derecho internacional. El fallo refuerza el principio de que los Estados conservan el derecho soberano de adaptar sus marcos regulatorios y proteger sus recursos naturales ante macroproyectos extractivos, sin que ello constituya de forma automática una infracción a los tratados de inversión.

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