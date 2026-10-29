Aratirí: Justicia internacional falla a favor de Uruguay en mayor reclamo de la historia

Uruguay avanzará para cobrar 4 millones de dólares

Además de desestimar el reclamo multimillonario, la ratificación judicial genera una consecuencia financiera directa y favorable para las arcas públicas uruguayas. Según detalló el semanario Búsqueda, la resolución firme permite al gobierno avanzar en territorio francés con las gestiones para el cobro de aproximadamente 4 millones de dólares que los demandantes adeudaban a Uruguay, monto estipulado originalmente en el laudo arbitral de 2020 para cubrir los costos y gastos del proceso legal.

Esta sentencia definitiva no solo libera a Uruguay de pagar una cifra equivalente a un porcentaje significativo de su Producto Interno Bruto (PIB), evitando un impacto severo en sus finanzas públicas, sino que también sienta un importante precedente en el derecho internacional. El fallo refuerza el principio de que los Estados conservan el derecho soberano de adaptar sus marcos regulatorios y proteger sus recursos naturales ante macroproyectos extractivos, sin que ello constituya de forma automática una infracción a los tratados de inversión.