El Tribunal de Apelación de París emitió un fallo histórico a favor del Estado uruguayo al desestimar íntegramente la demanda arbitral presentada por los inversores del proyecto minero Aratirí. Según publica el semanario Búsqueda, la causa representaba el reclamo financiero más abultado en la historia del país sudamericano, con una exigencia de indemnización que alcanzaba los 3.536 millones de dólares. Con esta resolución dictada el pasado martes 27, la justicia francesa ratificó la validez del laudo emitido en 2020 por el Tribunal Arbitral de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, cerrando de manera definitiva un extenso litigio internacional.
Otra victoria celeste
Aratirí: Justicia internacional falla a favor de Uruguay en mayor reclamo de la historia
El fallo permite al gobierno avanzar en Francia en el cobro de US$ 4 millones adeudados a Uruguay por parte de los demandantes.