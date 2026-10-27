El Niño en Montevideo: cuándo llegará y qué medidas recomienda la Intendencia para prevenir riesgos

En Uruguay, sus efectos pueden favorecer condiciones de mayor humedad y precipitaciones por encima de lo habitual, aunque la intensidad y las características de cada episodio dependen de la evolución del fenómeno y de otros factores atmosféricos.

Para Montevideo, los riesgos que deben tenerse en cuenta incluyen lluvias copiosas en períodos cortos, ráfagas intensas, caída de ramas y árboles, así como la acumulación rápida de agua en calles, avenidas y zonas bajas.

Estos episodios pueden complicar la circulación, provocar daños materiales y afectar a quienes viven en áreas vulnerables a las inundaciones.

Sin embargo, es importante distinguir entre los posibles efectos del fenómeno y un pronóstico meteorológico concreto: la referencia al período entre noviembre de 2026 y abril de 2027 no significa que habrá tormentas intensas de forma continua ni que todas las zonas de Montevideo sufrirán las mismas consecuencias.

El Niño: qué hacer para prepararse antes de las tormentas

La prevención comienza antes de que se anuncie una alerta meteorológica. Revisar el estado de la vivienda, tener a mano los elementos necesarios y conocer los canales oficiales de información puede marcar la diferencia ante una emergencia.

Entre las principales medidas recomendadas se encuentran:

Preparar un kit básico: contar con una linterna, una batería portátil para el celular y los medicamentos de uso habitual.

Proteger los documentos importantes: guardarlos en un lugar seguro, preferentemente protegidos de la humedad y el agua.

Revisar los desagües: limpiar y controlar canaletas, cunetas, rejillas y otros puntos por donde se evacua el agua.

Asegurar los objetos exteriores: sujetar o retirar chapas y otros elementos que puedan desplazarse o caer por efecto del viento.

Identificar lugares seguros: reconocer los espacios protegidos dentro de la vivienda y conocer las llaves de corte de agua, electricidad y gas.

Planificar con la familia: acordar cómo comunicarse y qué hacer si una emergencia impide el contacto habitual.

También es importante informar sobre situaciones de riesgo antes de que se agraven, especialmente cuando puedan afectar a otras personas o dificultar la respuesta ante una emergencia.

Qué hacer ante lluvias intensas e inundaciones

Cuando se registran precipitaciones abundantes, una de las principales recomendaciones es evitar los desplazamientos innecesarios. Las calles pueden inundarse en poco tiempo y el agua acumulada puede ocultar obstáculos o zonas peligrosas.

Las autoridades recomiendan no cruzar calles inundadas ni acercarse a cursos de agua. Quienes deban conducir deben reducir la velocidad y extremar las precauciones.

Antes de salir de casa, conviene consultar el pronóstico, revisar posibles desvíos y verificar si el recorrido habitual presenta zonas anegadas. También se recomienda evitar estacionar vehículos en lugares susceptibles de inundación.

En el hogar, es importante mantener los desagües en condiciones y depositar los residuos únicamente en los lugares autorizados, para evitar que obstruyan los sistemas de evacuación del agua.

Mantener el celular cargado también puede resultar fundamental para recibir avisos y comunicarse en caso de emergencia.

Vientos fuertes: los riesgos que conviene evitar

Las ráfagas intensas pueden provocar la caída de ramas, árboles, carteles y otros objetos. Por eso, durante estos episodios se recomienda permanecer en lugares protegidos y evitar circular por espacios abiertos o zonas donde existan estructuras que puedan desprenderse.

Los balcones, patios y azoteas requieren especial atención. Macetas, muebles, chapas y otros elementos sueltos pueden convertirse en un peligro si son desplazados por el viento.

También se aconseja evitar circular o estacionar en áreas costeras durante condiciones meteorológicas adversas y no permanecer innecesariamente en la vía pública.

En cuanto a los equipos eléctricos, deben desconectarse únicamente cuando corresponda y sea seguro hacerlo, sin exponerse a situaciones de riesgo.

Tormentas eléctricas: cómo protegerse

Ante una tormenta eléctrica, lo más importante es buscar refugio y evitar permanecer en lugares abiertos, cerca de árboles o junto a estructuras metálicas.

También se recomienda asegurar los objetos que puedan caer desde balcones y azoteas, tener una linterna disponible y mantener cargado el celular.

Si las condiciones meteorológicas empeoran, es preferible permanecer en un lugar protegido y seguir las indicaciones de las autoridades.

Dónde consultar información oficial sobre El Niño

La información meteorológica actualizada permite anticiparse a los episodios adversos y tomar decisiones con mayor seguridad. Por eso, se recomienda consultar fuentes oficiales y evitar compartir mensajes o advertencias cuya veracidad no haya sido comprobada.

Entre los recursos disponibles se encuentran:

Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) : pronósticos, avisos y alertas meteorológicas.

Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) : información sobre El Niño y sus posibles efectos.

Recomendaciones del Sinae ante emergencias : medidas para actuar ante diferentes situaciones de riesgo.

Guía familiar para la reducción de riesgos : orientaciones para organizar la respuesta familiar ante una emergencia.

Red hidrometeorológica de Montevideo: datos de la red de monitoreo hidrometeorológico de la Intendencia de Montevideo.

También se puede seguir la información del Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (CECOED) de Montevideo a través de sus canales oficiales en redes sociales.

La prevención puede reducir los riesgos

La llegada de condiciones meteorológicas adversas no siempre se puede anticipar con precisión, pero la preparación permite reducir la exposición a los peligros y mejorar la respuesta ante una emergencia.

Revisar los desagües, asegurar los objetos que pueden caer, conocer los riesgos de la zona donde se vive y consultar los avisos oficiales son acciones sencillas que pueden evitar complicaciones.