Jubilados y pensionistas: ¿quiénes se presentan a las elecciones del Banco de Previsión Social?

¿Quiénes integran las listas de los pasivos?

La lista 1 de Onajpu lleva a Estela Ovelar al directorio. Actualmente es la primera mujer secretaria general de la organización y primera candidata titular a directora del BPS por Onajpu.

La acompañan en la lista el maestro jubilado y exdirector de educación inicial y primaria en gobiernos frenteamplistas, Hector Florit. También la Concejala del Municipio de Carmelo por el Frente Amplio 2025-2030, Celia Vence. Y los dirigentes de Onajpu Susana Rivero, Carlos Notargiovanni y Analía Gougeon.

Esta lista ha recibido apoyo en círculos frenteamplistas, junto a la Lista 11 del PIT-CNT y a la Lista 21 de la Asociación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas, con Graciela Álvarez al frente. Por ejemplo la dirigente del Movimiento de Participación Popular Susana Pereyra, viuda de Eduardo Bonomi, publicó un afiche en Facebook promocionando estas tres candidaturas. Además Caras y Caretas tiene conocimiento que el mismo afiche circula por Whatsapp y redes sociales de dirigentes y militantes de otros sectores frenteamplistas.

Contra el oficialismo compiten dos listas, la Nº 5 del movimiento Hay Otro Camino, con Renaldo Borriero al frente, y la Lista 2 de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas (Cojupe) liderada por María Angela Pereira.

El movimiento Hay otro Camino se presenta en conjunto con la lista Nº15 del órden de los trabajadores y la Nº 25 del orden empresarial, apoyadas por el actual director por los empresarios José Pereyra, y por dirigentes de la Coalición Republicana.

A Borriero de la Lista 5 lo acompaña en el segundo lugar José Antonio Tabárez, y en tercer lugar a María Luisa Nogueira (dirigente del Movimiento Nacional de Deudores en Dólares a principios de siglo). Enrique Sánchez y Marta Frascheri (que también se involucra en la Caja Profesional), y el exdirigente sindical Edgardo Rissotto. Este último suplente, en su momento fue uno de los principales fundadores de la Confederación Sindical y Gremial del Uruguay (CSGU), que intentó crear una nueva central sindical por fuera del PIT-CNT con muy escaso éxito.

Esta lista circula en páginas de redes sociales de la Coalición Republicana como “Apoyemos al fiscal Zubía” y “Unión y Renovación Partido Nacional Independiente”.

Por último está la Lista 2 de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas, que también está asociada a la CSGU, y muchos de sus militantes tienen vínculo con la Unidad Popular (UP).

En este caso la acompañan a Pereira, el exdirgente sindical sanducero Justo Montiel, la exdirectora de primaria y dirigente del Movimiento 26 de Marzo (UP) Lucía Ituarte. Daniel Pedro Pereira del 26 de Marzo y Javier Jacinto Alfaro completan la lista.

¿Cuáles son las principales propuestas?

Las plataforma programática de la Lista 1 de Onajpu incluye:

Tejiendo Solidaridad, valorar positivamente lo realizado, discutir y profundizar su alcance.

Operación Milagro, reafirmar su continuidad en todo el país.

Aguinaldo, reafirmar este objetivo que nos arrebató la dictadura y concretar partida especial de fin de año.

Aumentos diferenciales en julio, para jubilaciones y pensiones más vulnerables.

4 Bases de Prestaciones Contributivas (BPC), para jubilaciones mínimas ($27.456)

Pasividades dignas un derecho, que se generen incrementos en los montos de todas las pasividades.

Edad de retiro a los 60 años.

Defender el Sistema Nacional de Cuidados, atendiendo además la soledad no deseada y la salud mental.

Mejora de la alimentación nutricional, calefacción y condiciones de vida.

Rebaja de costos de salud: tickets, órdenes, análisis, cirugías y otros actos médicos.

Hogares de ancianos adecuados, viviendas habitables y alojamientos decorosos para jubilados y pensionistas.

Programas inclusivos de cultura, recreación y acceso al turismo social.

Inclusión digital, apoyo en la formación y el uso de tecnologías para personas mayores.

En cuanto a las Lista 2 de Cojupe se plantean:

Rehabilitar el Sanatorio Canzani en todas sus funciones según el Crenadecer [Centro de Referencia Nacional de Defectos Congénitos y Enfermedades Raras], deteniendo de inmediato su desmantelamiento.

Eliminar las AFAP y el lucro en la Seguridad Social.

Aumentar jubilaciones y pensiones mínimas, al nivel del Salario Mínimo Nacional [25.383] .

Devolver ya el aguinaldo a todos los jubilados y extenderlo a los pensionistas.

Devolver el 10% a los cincuentones (que les fue quitado cuando decidieron salirse de las AFAP y pasaron totalmente al BPS).

Eliminar el Impuesto a la Asistencia a la Seguridad Social (IASS).

Eliminar las exoneraciones fiscales al gran capital local y extranjero [que no es algo que el Banco de Previsión social pueda definir]

Volver a jubilarse a los 60 años de edad, sin pérdida económica.

La lista 5 entre tanto señala:

Cuentas claras antes de pedir más: Plantear una revisión de cómo se usa hoy el dinero del BPS: gastos, contratos, licitaciones, exoneraciones, obligaciones de otros organismos, certificaciones, vivienda y turismo social.

Una jubilación mínima que alcance: Impulsar que se destinen los recursos para acercarla al equivalente a $25.400 y proteger el poder de compra.

Alivio en los momentos difíciles: Buscar alternativas para otorgar partidas anuales y únicas, y abrir el camino para recuperar el aguinaldo de jubilados y pensionistas.

El reclamo de los cincuentones: Defender la devolución del 10% como un derecho y una deuda pendiente.

Un BPS más cerca: Promover más giras de pago, sucursales y oficinas móviles donde se necesiten.

Lentes, audífonos y prótesis: Trabajar para que el acceso sea real y sin trabas.

No al IASS: Acompañar el reclamo para que deje de pesar sobre las jubilaciones.

Una voz propia: Un representante libre de ataduras sindicales, gremiales o sectoriales.

¿Quiénes están habilitados a votar?

Habilitados para votar por el orden de afiliados pasivos: Son electores las personas mayores de dieciocho años de edad al 28 de febrero de 2026 que hubieran sido declaradas jubiladas; los pensionistas por sobrevivencia y los pensionistas a la vejez o por invalidez por resolución del Directorio del Banco de Previsión Social anterior a dicha fecha y no hayan sido declarados incapaces por juez competente, conforme a la normativa aplicable.

El voto será secreto,obligatorio y único, es decir que quien reúna la calidad de jubilado y pensionista o perciba más de una jubilación o pensión, sólo tendrá derecho a un voto.

Se exceptúa de la obligatoriedad a los afiliados con setenta y cinco años de edad cumplidos a la fecha de la elección y a los que, cualquiera fuere su edad, fueren titulares de prestaciones por incapacidad servidas por el Banco de Previsión Social.