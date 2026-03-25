Cómo se verá 18 de Julio luego de la reforma prevista

Una gran reforma de 18 de julio

La propuesta ordena los modos de transporte: ómnibus en el centro con prioridad, autos en los laterales, bicicletas en carriles protegidos y veredas amplias para peatones. Para hacerlo posible, se concentrará una única línea rápida por 18 de Julio, y el resto de las líneas serán derivadas a calles paralelas, lo que implicará cambios en los sentidos de circulación en varias zonas de Montevideo.

El proyecto descarta la construcción de un túnel y no elimina la circulación de autos. “Incluso mantiene la ciclovía”, destacó este martes el presidente Yamandú Orsi. En Tres Cruces no habrá trasbordo: las líneas continuarán por dos corredores troncales hacia Zonamérica y El Pinar.

Aún quedan por definir detalles clave, como el intercambiador subterráneo en Tres Cruces. Este miércoles, autoridades se reúnen para avanzar en esos puntos. Las imágenes difundidas, por ahora, son preliminares y están sujetas a ajustes.