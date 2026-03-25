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Proyecto de movilidad metropolitana

Cómo se verá 18 de Julio luego de la reforma prevista

Reforma en 18 de Julio: corredor exclusivo para ómnibus, viaje en 10 minutos y ciclovías protegidas son algunos de los cambios previstos.

Reforma en 18 de Julio: corredor exclusivo para ómnibus, viaje en 10 minutos y ciclovías protegidas son algunos de los cambios previstos.&nbsp;

Reforma en 18 de Julio: corredor exclusivo para ómnibus, viaje en 10 minutos y ciclovías protegidas son algunos de los cambios previstos. 

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El rediseño de la principal avenida de Montevideo ya tiene forma. Las autoridades presentaron un plan para 18 de julio que prioriza el transporte público con un corredor central exclusivo para ómnibus desde Plaza Independencia hasta el Obelisco, que permitirá cruzar la ciudad en solo 10 minutos.

Seis paradas por sentido, tipo andén elevado y con refugios, estarán ubicadas en islas entre los carriles. Las unidades tendrán capacidad para 200 pasajeros y circularán con semáforos coordinados para agilizar el viaje. A ambos lados del corredor se mantendrán carriles para autos, mientras que en los bordes se habilitarán ciclovías segregadas.

Una gran reforma de 18 de julio

La propuesta ordena los modos de transporte: ómnibus en el centro con prioridad, autos en los laterales, bicicletas en carriles protegidos y veredas amplias para peatones. Para hacerlo posible, se concentrará una única línea rápida por 18 de Julio, y el resto de las líneas serán derivadas a calles paralelas, lo que implicará cambios en los sentidos de circulación en varias zonas de Montevideo.

El proyecto descarta la construcción de un túnel y no elimina la circulación de autos. “Incluso mantiene la ciclovía”, destacó este martes el presidente Yamandú Orsi. En Tres Cruces no habrá trasbordo: las líneas continuarán por dos corredores troncales hacia Zonamérica y El Pinar.

Aún quedan por definir detalles clave, como el intercambiador subterráneo en Tres Cruces. Este miércoles, autoridades se reúnen para avanzar en esos puntos. Las imágenes difundidas, por ahora, son preliminares y están sujetas a ajustes.

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