El rediseño de la principal avenida de Montevideo ya tiene forma. Las autoridades presentaron un plan para 18 de julio que prioriza el transporte público con un corredor central exclusivo para ómnibus desde Plaza Independencia hasta el Obelisco, que permitirá cruzar la ciudad en solo 10 minutos.
Proyecto de movilidad metropolitana
Cómo se verá 18 de Julio luego de la reforma prevista
Reforma en 18 de Julio: corredor exclusivo para ómnibus, viaje en 10 minutos y ciclovías protegidas son algunos de los cambios previstos.