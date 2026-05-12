Cosse salió al cruce y defendió a militante del FA por amenazas: "¡Basta de violencia!"

El relato

De acuerdo con su relato, la uruguaya aseguró que varios usuarios la “cagaron a puteadas” y recibió amenazas tras conocerse su perfil público. En ese sentido, destacó que acciones de ese tipo “no van de la mano de lo que muchos suponen que predican”, y sobre su viral frase redobló sus dichos de 2024 y dijo: “Yo me aguanto la toma de lo que dije porque me siento orgullosa y eso no va a cambiar ni en pedo”.

Frente a esta situación, la vicepresidenta Carolina Cosse replicó el video de la joven y escribió: “Lo único que falta: que pretendan decirle a la gente dónde tiene que vivir o cómo tiene que celebrar un triunfo electoral. ¡Basta de violencia!”.