Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad

"Lo único que falta"

Cosse salió al cruce y defendió a militante del FA por amenazas: "¡Basta de violencia!"

La vicepresidenta rechazó las críticas a la joven que decidió emigrar tras haber dicho luego del balotaje: "Un mal día para ser facho".

Cosse defendió a militante frenteamplista.

Cosse defendió a militante frenteamplista.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Las elecciones de 2024 en Uruguay, cuando la fórmula del Frente Amplio Yamandú Orsi y Carolina Cosse venció en el balotaje a la de la Coalición Republicana, permitieron el surgimiento de una frase que se haría viral: "Gloria, amor, volvimos. Hoy es un mal día para ser facho". La dijo una joven mientras celebraba el triunfo frenteamplista y era entrevistada por un móvil de Telemundo. La misma mujer, un año y medio más tarde, volvió a ser novedad en redes sociales porque se supo que emigró a Argentina y, en medio de una serie de críticas, salió a cuestionar a sus detractores.

Es que algunos usuarios de redes sociales consideraron la decisión de la joven como contradictoria: emigró a Argentina pese a haber celebrado con entusiasmo el cambio político en Uruguay. A partir de la difusión de esa información comenzaron a multiplicarse mensajes irónicos, cuestionamientos y críticas en redes sociales. La situación escaló rápidamente y derivó en insultos e incluso amenazas de muerte, según denunció la protagonista en un video publicado en Instagram.

“Se pueden ir todos bien a cagar. No voy a explicar cuál fue mi necesidad o por qué yo migré. No necesito hacerlo, y me parece que a nivel político me encantaría invitarles a ver realmente en qué anda Argentina y todo lo que está pasando con este gobierno. El nivel de odio que manejan no tiene ni pies ni cabeza. No tengo que dar explicaciones. Estas no son las formas”, aseguró la mujer en su cuenta de Instagram.

El relato

De acuerdo con su relato, la uruguaya aseguró que varios usuarios la “cagaron a puteadas” y recibió amenazas tras conocerse su perfil público. En ese sentido, destacó que acciones de ese tipo “no van de la mano de lo que muchos suponen que predican”, y sobre su viral frase redobló sus dichos de 2024 y dijo: “Yo me aguanto la toma de lo que dije porque me siento orgullosa y eso no va a cambiar ni en pedo”.

Frente a esta situación, la vicepresidenta Carolina Cosse replicó el video de la joven y escribió: “Lo único que falta: que pretendan decirle a la gente dónde tiene que vivir o cómo tiene que celebrar un triunfo electoral. ¡Basta de violencia!”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/CosseCarolina/status/2054161628669640755&partner=&hide_thread=false

Te puede interesar