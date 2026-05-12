Las elecciones de 2024 en Uruguay, cuando la fórmula del Frente Amplio Yamandú Orsi y Carolina Cosse venció en el balotaje a la de la Coalición Republicana, permitieron el surgimiento de una frase que se haría viral: "Gloria, amor, volvimos. Hoy es un mal día para ser facho". La dijo una joven mientras celebraba el triunfo frenteamplista y era entrevistada por un móvil de Telemundo. La misma mujer, un año y medio más tarde, volvió a ser novedad en redes sociales porque se supo que emigró a Argentina y, en medio de una serie de críticas, salió a cuestionar a sus detractores.
"Lo único que falta"
Cosse salió al cruce y defendió a militante del FA por amenazas: "¡Basta de violencia!"
La vicepresidenta rechazó las críticas a la joven que decidió emigrar tras haber dicho luego del balotaje: "Un mal día para ser facho".