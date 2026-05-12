Tras el cierre del Torneo Apertura, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) confirmó la conformación de los grupos y el calendario para el Torneo Intermedio 2026. Con los "grandes" en series separadas, el sistema de competencia asegura que solo habrá un clásico si ambos se encuentran en la gran final.
Con los grandes separados
Así quedaron conformados los grupos para el Torneo Intermedio
Peñarol y Nacional integran grupos diferentes, por lo que el clásico solo puede darse para definir el campeón del Torneo Intermedio.