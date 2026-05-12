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Con los grandes separados

Así quedaron conformados los grupos para el Torneo Intermedio

Peñarol y Nacional integran grupos diferentes, por lo que el clásico solo puede darse para definir el campeón del Torneo Intermedio.

Torneo Intermedio 2026

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Tras el cierre del Torneo Apertura, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) confirmó la conformación de los grupos y el calendario para el Torneo Intermedio 2026. Con los "grandes" en series separadas, el sistema de competencia asegura que solo habrá un clásico si ambos se encuentran en la gran final.

Conformación de los grupos

  • Grupo A: Racing (líder del Apertura), Peñarol, Central Español, Defensor Sporting, Liverpool, Cerro Largo, Boston River y Cerro.

  • Grupo B: Deportivo Maldonado, Albion, Montevideo City Torque, Nacional, Montevideo Wanderers, Danubio, Juventud y Progreso.

Arranque de la primera fecha

La actividad oficial comenzará este viernes 15 de mayo, con el duelo estelar entre Montevideo City Torque y Nacional en el Estadio Charrúa a las 20:00 horas.

La jornada continuará el sábado con el debut de Peñarol, que recibirá a Liverpool en el Campeón del Siglo a las 18:30. El domingo destaca el choque entre el puntero Racing y Cerro Largo en el Parque Roberto, mientras que la etapa se clausurará el lunes en Maldonado con el cruce entre el "Depor" y Danubio.

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