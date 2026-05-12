Así quedaron conformados los grupos para el Torneo Intermedio

La jornada continuará el sábado con el debut de Peñarol, que recibirá a Liverpool en el Campeón del Siglo a las 18:30. El domingo destaca el choque entre el puntero Racing y Cerro Largo en el Parque Roberto, mientras que la etapa se clausurará el lunes en Maldonado con el cruce entre el "Depor" y Danubio.