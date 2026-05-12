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Política Donald Trump | Pekín |

Trump llega a Pekín: Una cumbre de alto riesgo para redefinir el orden comercial y la seguridad global

Trump llega a China con una comitiva de CEOs para negociar compras masivas de Boeing y tierras raras, bajo la sombra de la crisis en Irán y Taiwán.

Trump y Xi Jinping

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En lo que representa la primera visita de un presidente estadounidense a China en ocho años, Donald Trump arribará mañana a Pekín para una cumbre de dos días con el mandatario chino, Xi Jinping. El encuentro ocurre en un momento de máxima tensión por la rivalidad tecnológica, el conflicto en torno a Taiwán y una crisis energética global derivada de las tensiones con Irán.

La Agenda: "Las 5 B" frente a "Las 3 T"

Las negociaciones se perfilan como un choque de prioridades. La delegación estadounidense, que viaja acompañada por directores ejecutivos de gigantes como Apple, Tesla, Boeing y Goldman Sachs, busca concretar lo que han denominado "Las cinco B": compras masivas de aviones Boeing, carne de vacuno (beef) y soja (bean), además de la creación de consejos bilaterales de inversión y comercio.

Por su parte, Pekín llega a la mesa con el enfoque de las "Tres T": Tarifas (aranceles), Tecnología y Taiwán. El gobierno de Xi Jinping busca prorrogar la tregua comercial que vence en noviembre y asegurar el acceso a semiconductores estadounidenses a cambio de garantizar el suministro de tierras raras, vitales para la industria tecnológica de EE.UU.

Energía y el factor Irán

Un punto crítico de la reunión será la crisis en el Estrecho de Ormuz. Trump buscará presionar a Xi para que utilice su influencia diplomática sobre Teherán y facilite la reapertura de las rutas petroleras. A cambio, se especula que Washington podría flexibilizar las sanciones contra petroleras chinas que operan con crudo iraní, una medida que Pekín ha calificado históricamente como "ilegal y unilateral".

Taiwán: La "Línea Roja"

En el ámbito geopolítico, la cuestión de Taiwán sigue siendo el obstáculo más sensible. China ha reiterado que esta es su "primera línea roja que no se puede traspasar". Aunque los analistas ven poco probable un cambio radical en la retórica de Washington, no descartan que Trump pueda ofrecer concesiones simbólicas para destrabar acuerdos comerciales de gran escala.

"Como países, deberíamos ser capaces de ser constructores de climas", ha sido el espíritu que algunos sectores diplomáticos intentan imprimir a la cita, aunque expertos de instituciones como Brookings y Cornell advierten sobre el escepticismo de lograr resultados sustanciales más allá del simbolismo.

Operación Boeing: Un acuerdo de miles de millones

Uno de los hitos esperados es el cierre de una venta histórica liderada por Kelly Ortberg, CEO de Boeing, que incluye la compra de aproximadamente 500 aviones 737 MAX por parte de aerolíneas chinas, una operación que inyectaría decenas de miles de millones de dólares a la economía estadounidense.

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