Tras el reciente pasaje de un sistema de inestabilidad y la activación de operativos por frío extremo la semana pasada, el pronóstico para Uruguay sugiere un período de transición meteorológica marcado por nubosidad variable, neblinas persistentes y una tendencia a la baja en las temperaturas hacia el próximo fin de semana.
Neblinas y frío
Pronóstico: se espera marcado descenso térmico y neblinas persistentes
Inumet y MetSul prevén días de alta humedad y nieblas densas, seguidos por un nuevo pulso de aire frío que hará caer las mínimas hacia el viernes.