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Sociedad pronóstico | MetSul |

Neblinas y frío

Pronóstico: se espera marcado descenso térmico y neblinas persistentes

Inumet y MetSul prevén días de alta humedad y nieblas densas, seguidos por un nuevo pulso de aire frío que hará caer las mínimas hacia el viernes.

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Tras el reciente pasaje de un sistema de inestabilidad y la activación de operativos por frío extremo la semana pasada, el pronóstico para Uruguay sugiere un período de transición meteorológica marcado por nubosidad variable, neblinas persistentes y una tendencia a la baja en las temperaturas hacia el próximo fin de semana.

Pronóstico oficial de Inumet: estabilidad con neblinas

Según el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), la jornada de hoy, martes 12, se presenta con cielos claros y algo nubosos en Montevideo y el área metropolitana, con temperaturas máximas que alcanzarán los 19°C. Sin embargo, se prevén rachas de viento del noroeste de hasta 50 km/h durante la mañana, rotando al sector sur hacia la noche.

Para el miércoles 13 y jueves 14, la visibilidad se verá reducida por la formación de neblinas y bancos de niebla en gran parte del territorio nacional. Las temperaturas oscilarán entre mínimas de 9°C y máximas de 15°C a 16°C, manteniendo un ambiente otoñal fresco y húmedo.

MetSul y Windguru: nuevo pulso de inestabilidad

El observatorio brasileño MetSul y el modelo Windguru coinciden en que, aunque se vive una mejora temporal, la región continúa bajo la influencia de una atmósfera inestable.

  • MetSul: Advierte sobre el contraste de masas de aire que podría generar lluvias localmente intensas en el norte y este del país hacia el viernes.

  • Windguru: Proyecta un aumento de la nubosidad y un incremento en la intensidad del viento del sector suroeste para el cierre de la semana, lo que elevará la sensación de frío.

Tendencia para el próximo fin de semana

La perspectiva para el viernes 15 y sábado 16 indica la entrada de un nuevo frente de aire frío. Se prevé un descenso marcado de las mínimas, que podrían situarse nuevamente en el entorno de los 7°C, con una baja probabilidad de precipitaciones aisladas en la zona costera.

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