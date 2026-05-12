Pronóstico: se espera marcado descenso térmico y neblinas persistentes

Pronóstico oficial de Inumet: estabilidad con neblinas

Según el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), la jornada de hoy, martes 12, se presenta con cielos claros y algo nubosos en Montevideo y el área metropolitana, con temperaturas máximas que alcanzarán los 19°C. Sin embargo, se prevén rachas de viento del noroeste de hasta 50 km/h durante la mañana, rotando al sector sur hacia la noche.