Congreso del FA: acuerdos internos, diferencias con el gobierno y el desafío de ampliar alianzas

Acuerdos para el congreso

Beltrán destacó que el documento recoge acuerdos alcanzados durante el trabajo previo de las comisiones, aunque eso no impidió que surgieran nuevas diferencias en las instancias de discusión territorial.

“En las comisiones estaban representados los sectores, las bases y pudimos arribar a acuerdos”, señaló. Sin embargo, agregó que los frenteamplistas analizaron el texto minuciosamente y formularon aportes que, en algunos casos, plantean otros enfoques respecto de lo acordado inicialmente.

Las propuestas se discutirán en las comisiones durante el Congreso, donde se buscará construir una síntesis colectiva. Para Beltrán, la existencia de numerosas mociones no implica necesariamente que la instancia vaya a terminar en un enfrentamiento entre posiciones irreconciliables.

“No creo que en este Congreso haya cuestiones que generen una diferencia tal que carguen la discusión y no permitan terminar el Congreso con todo aprobado”, afirmó.

Política exterior y diferencias tributarias

La política internacional aparece entre los capítulos que acumularon más mociones. Beltrán destacó que, durante el actual período, la Comisión de Relaciones Internacionales del Frente Amplio consiguió procesar discusiones que históricamente habían generado dificultades dentro de la fuerza política.

A su entender, el documento refleja parte de ese trabajo y los acuerdos alcanzados sobre distintos asuntos internacionales, aunque persisten diferencias sobre determinadas formulaciones y posicionamientos.

Uno de los puntos que atraviesa las discusiones es la situación en Gaza y la caracterización de los hechos como genocidio. Beltrán recordó que las bases impulsaron una moción para que el Frente Amplio adoptara expresamente esa definición.

“Las bases fuimos las que hicimos la moción en el Frente Amplio para que la fuerza política se planteara de esa manera, que caracterizara como genocidio lo que estaba pasando en Gaza”, indicó.

También se refirió a la posibilidad de que Uruguay recibiera personas deportadas desde Estados Unidos. Sobre ese asunto, sostuvo que existe coincidencia dentro de la fuerza política respecto del rechazo a esa modalidad de expulsión.

“Obviamente que no estamos de acuerdo con esa lógica de Estados Unidos de deportar gente a cualquier lado de una manera que viola todos los derechos humanos”, afirmó. Según añadió, entiende que el gobierno también manifestó su desacuerdo con esa política.

Propuesta tributaria

La cuestión tributaria constituye otro de los asuntos que generan discusión. En particular, el planteo de aplicar un impuesto del 1% al sector de mayores ingresos y patrimonio ha sido objeto de intercambios durante el proceso previo al Congreso.

Beltrán señaló que dentro del Frente Amplio existen posiciones diferentes sobre esa propuesta y que las diferencias deben procesarse mediante la discusión interna y la construcción de acuerdos. En ese sentido, advirtió que no alcanza con que una iniciativa tenga respaldo de una parte de la fuerza política para que pueda trasladarse automáticamente al gobierno.

Las mociones que se presenten en las comisiones podrán llegar al plenario si alcanzan el respaldo establecido. Finalmente, será el Congreso el que determine las posiciones de la fuerza política.

“Todas las discusiones se pueden dar, ninguna discusión se cercena. Todas las mociones se van a poner a consideración”, sostuvo.

El vínculo entre el gobierno y la fuerza política

La relación entre el Frente Amplio y el Poder Ejecutivo será otro de los temas de fondo. Beltrán señaló que la fuerza política tiene autonomía relativa respecto del gobierno, pero recordó que ambos deben mantener una relación coherente con el programa aprobado y con las definiciones que dieron sustento a la propuesta electoral.

La dirigente, que integra el Secretariado Ejecutivo desde hace un año, reconoció que el vínculo no siempre ha sido sencillo y que hubo diferencias en distintas áreas. A su juicio, uno de los principales desafíos ha sido mejorar la comunicación y evitar que determinados anuncios o decisiones del gobierno generen contradicciones que después repercutan en la militancia.

“Me parece que se han hecho esfuerzos muy importantes y creo que el gobierno, el Poder Ejecutivo, ha entendido que tiene que escuchar un poco más”, afirmó.

Como ejemplo de avances en ese vínculo, mencionó la referencia del presidente Yamandú Orsi a Cuba durante su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y su participación en una actividad vinculada a la figura de José Mujica. Según explicó, esos gestos fueron parte de conversaciones entre la fuerza política y el mandatario.

De todos modos, Beltrán reconoció que las diferencias persisten, especialmente en materia internacional. También señaló que la militancia mantiene expectativas sobre la velocidad con que se pueden reducir la pobreza y la desigualdad, así como sobre el incremento de los recursos destinados a vivienda y políticas sociales.

“Una de las cuestiones centrales que tiene la fuerza política, está definido en nuestro programa, tiene que ver con la cuestión de la desigualdad, con disminuir esa desigualdad”, afirmó.

Desde esa perspectiva, consideró que las medidas orientadas a aumentar los recursos para vivienda y mejorar las condiciones de vida de la población se inscriben en los objetivos históricos del Frente Amplio. Al mismo tiempo, admitió que las limitaciones presupuestales condicionan la capacidad de respuesta del gobierno y que esas restricciones forman parte de las discusiones políticas.

Beltrán rechazó, no obstante, que las diferencias con el Ejecutivo deban interpretarse como una ruptura inevitable entre el gobierno y su fuerza política. Sostuvo que la discusión debe considerar tanto las críticas de la militancia como las condiciones en las que se toman las decisiones.

En ese marco, señaló que las próximas elecciones también forman parte de las preocupaciones estratégicas del Frente Amplio. A su entender, la fuerza política debe procurar que el gobierno avance en la dirección establecida por el programa y, al mismo tiempo, construir las condiciones para volver a ganar las elecciones.

Alianzas electorales y organización de las bases

La estrategia para el próximo período electoral es otro de los puntos que se discutirán, en particular la posibilidad de ampliar las alianzas con otras fuerzas políticas.

Beltrán explicó que el documento propone encomendar al Plenario Nacional y a la Mesa Política la apertura de un proceso de discusión para definir los criterios y límites de eventuales acuerdos electorales. La intención es que las decisiones se adopten con tiempo y mediante una discusión que involucre al conjunto de la organización.

La dirigente recordó que el Frente Amplio cuenta con definiciones históricas favorables a la amplitud y a la construcción de alianzas, pero subrayó que ese camino debe respetar los principios y valores de la fuerza política.

“Tenemos una definición como Frente Amplio, viejita ya, que habla de construir las mayores alianzas, de tener amplitud en la discusión”, señaló. A continuación, advirtió que esa apertura tiene límites vinculados a la identidad política de la organización.

Por esa razón, consideró adecuado que el Congreso no pretenda resolver de inmediato todos los aspectos de una eventual estrategia de alianzas. En su lugar, entiende que debe habilitarse un ámbito de discusión que permita alcanzar acuerdos y evitar decisiones que luego generen tensiones entre los sectores y las bases.

“Tenemos que estar todos convencidos de hacia dónde vamos”, afirmó.

Una discusión similar se plantea sobre los llamados colectores electorales, un asunto que, según Beltrán, ha generado preocupación entre las bases porque consideran que puede distorsionar la voluntad expresada por los votantes.

En cuanto a la organización interna, la dirigente mencionó los debates sobre cómo acercar a los jóvenes, qué lugar deben ocupar los comités de base y de qué manera articular la militancia territorial con la participación en organizaciones sociales.

En esos puntos tampoco existe una única posición. Mientras algunos militantes entienden que la actividad debe concentrarse en los comités y en el trabajo barrial, otros consideran necesario reforzar la presencia de los frenteamplistas en las organizaciones sociales.

Para Beltrán, esas diferencias forman parte de la vida política de la fuerza y no deben ser vistas como un problema en sí mismas. La discusión sobre cada frase del documento, explicó, responde a la preocupación de la militancia por preservar los principios y valores del Frente Amplio.

El Congreso incluirá además un homenaje a José Mujica durante la primera jornada, prevista para el viernes. La instancia buscará cerrar un proceso de discusión que, según Beltrán, debe permitir reafirmar la identidad de la fuerza política, procesar sus diferencias y establecer criterios comunes para la etapa que comienza.