Lula tiene el 44,2% y Flávio Bolsonaro el 42,7% en la segunda vuelta, según Vox Brasil.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece con el 44,2% de las intenciones de voto en un eventual enfrentamiento de segunda vuelta contra el senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), quien registra un 42,7%, una diferencia de 1,5 puntos porcentuales.
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Al contemplar el margen de error del estudio —fijado en 2,15 puntos porcentuales—, el escenario electoral se configura como un empate técnico entre ambos aspirantes. El relevamiento, llevado a cabo entre el 5 y el 7 de octubre de 2026 sobre un universo de 2.100 electores consultados, refleja un panorama sumamente competitivo en la carrera por la presidencia.
Votos en blanco, anulados y abstenciones
El sondeo midió además la postura del electorado frente a las opciones no partidarias en este cara a cara estimulado: un 3,4% de los participantes se inclinó por las opciones de voto en blanco, anulación o abstención de elegir postulantes. Por su parte, la franja de indecisos o ciudadanos que optaron por mantener en reserva su opinión alcanzó el 9,7%.
(Con información de Brasil247)