Lula tiene el 44,2% y Flávio Bolsonaro el 42,7% en la segunda vuelta, según Vox Brasil.

Al contemplar el margen de error del estudio —fijado en 2,15 puntos porcentuales—, el escenario electoral se configura como un empate técnico entre ambos aspirantes. El relevamiento, llevado a cabo entre el 5 y el 7 de octubre de 2026 sobre un universo de 2.100 electores consultados, refleja un panorama sumamente competitivo en la carrera por la presidencia.