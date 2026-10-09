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Mundo Lula | votos |

NUEVA encuesta

Lula tiene el 44,2% y Flávio Bolsonaro el 42,7% en la segunda vuelta, según Vox Brasil

Los datos surgen de una encuesta de Vox Brasil, publicada este viernes. Considerando el margen de error de 2,15 puntos porcentuales, habría un empate técnico.

Lula tiene el 44,2% y Flávio Bolsonaro el 42,7% en la segunda vuelta, según Vox Brasil.

Lula tiene el 44,2% y Flávio Bolsonaro el 42,7% en la segunda vuelta, según Vox Brasil.

 Captura de pantalla Brasil 247
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El presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece con el 44,2% de las intenciones de voto en un eventual enfrentamiento de segunda vuelta contra el senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), quien registra un 42,7%, una diferencia de 1,5 puntos porcentuales.

Al contemplar el margen de error del estudio —fijado en 2,15 puntos porcentuales—, el escenario electoral se configura como un empate técnico entre ambos aspirantes. El relevamiento, llevado a cabo entre el 5 y el 7 de octubre de 2026 sobre un universo de 2.100 electores consultados, refleja un panorama sumamente competitivo en la carrera por la presidencia.

Votos en blanco, anulados y abstenciones

El sondeo midió además la postura del electorado frente a las opciones no partidarias en este cara a cara estimulado: un 3,4% de los participantes se inclinó por las opciones de voto en blanco, anulación o abstención de elegir postulantes. Por su parte, la franja de indecisos o ciudadanos que optaron por mantener en reserva su opinión alcanzó el 9,7%.

(Con información de Brasil247)

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