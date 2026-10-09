Antes de fin de año están operativo el Sistema de Alerta Temprana por Telefonía Móvil (SAT – Móvil), destinado a informar a la ciudadanía sobre la ocurrencia o inminencia de eventos adversos y la ausencia de personas menores de edad. El objetivo es garantizar la difusión masiva, inmediata, gratuita y georreferenciada de mensajes de alerta.
para informar a la población
Gobierno implementa Sistema de Alerta Temprana por telefonía móvil
El sistema de alerta, permitirá advertir a la población, en tiempo real, sobre la ocurrencia o inminencia de eventos adversos de origen natural o sanitario.