Orsi expresó su solidaridad con Panamá tras el terremoto y ofreció ayuda de Uruguay

Terremoto a mediodía

El terremoto se registró a las 12:56, hora local, y alcanzó una magnitud de 7,7, con una profundidad de 10 kilómetros, según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos.

El epicentro se ubicó a 12 kilómetros de la localidad de Tonosí, en el suroeste de Panamá, y a unos 239 kilómetros de Ciudad de Panamá, la capital del país.

Tras el sismo, el gobierno uruguayo manifestó su disposición a participar en las acciones de cooperación que se coordinen a nivel internacional y regional para atender las necesidades que deje el fenómeno.