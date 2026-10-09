El presidente de la República, Yamandú Orsi, se comunicó este viernes 9 de octubre con su homólogo de Panamá, José Raúl Mulino, para transmitirle la solidaridad de Uruguay tras el terremoto que afectó el suroeste del país centroamericano y ofrecer asistencia ante las necesidades que puedan surgir.
solidaridad
Orsi expresó su solidaridad con Panamá tras el terremoto y ofreció ayuda de Uruguay
El presidente se comunicó con su par panameño, José Raúl Mulino, y ofreció colaboración ante las necesidades que surjan tras el sismo de magnitud 7,7.