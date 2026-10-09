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Política

solidaridad

Orsi expresó su solidaridad con Panamá tras el terremoto y ofreció ayuda de Uruguay

El presidente se comunicó con su par panameño, José Raúl Mulino, y ofreció colaboración ante las necesidades que surjan tras el sismo de magnitud 7,7.

Orsi y el presidente Mulino durante su visita a Panamá.

Orsi y el presidente Mulino durante su visita a Panamá.

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Por Redacción Caras y Caretas

El presidente de la República, Yamandú Orsi, se comunicó este viernes 9 de octubre con su homólogo de Panamá, José Raúl Mulino, para transmitirle la solidaridad de Uruguay tras el terremoto que afectó el suroeste del país centroamericano y ofrecer asistencia ante las necesidades que puedan surgir.

Durante el diálogo telefónico, Orsi manifestó su respaldo a las autoridades y al pueblo panameño y puso a Uruguay «a disposición» para colaborar frente a las consecuencias del movimiento sísmico.

El mandatario uruguayo también señaló que el país permanecerá atento a la organización de la respuesta internacional y a los mecanismos de coordinación entre los países de la región, con el objetivo de contribuir con los insumos que puedan requerirse.

Terremoto a mediodía

El terremoto se registró a las 12:56, hora local, y alcanzó una magnitud de 7,7, con una profundidad de 10 kilómetros, según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos.

El epicentro se ubicó a 12 kilómetros de la localidad de Tonosí, en el suroeste de Panamá, y a unos 239 kilómetros de Ciudad de Panamá, la capital del país.

Tras el sismo, el gobierno uruguayo manifestó su disposición a participar en las acciones de cooperación que se coordinen a nivel internacional y regional para atender las necesidades que deje el fenómeno.

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