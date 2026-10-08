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Deportes Campeonato Uruguayo | Intermedio | Mesa Ejecutiva

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Cambios en el Campeonato Uruguayo: se elimina el Intermedio y la tabla de promedios para 2028

El presidente de la Mesa Ejecutiva explicó que en 2027 se jugará un Torneo Inicial, y que evalúan suspender los promedios de cara al Campeonato Uruguayo 2028.

Se eliminará el Torneo Intermedio de cara al Campeonato Uruguayo 2027.

Se eliminará el Torneo Intermedio de cara al Campeonato Uruguayo 2027.

 Gastón Britos / FocoUy
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La principal novedad pasa por la suspensión del Torneo Intermedio, que se suplantará por un campeonato Inicial en dónde se mantendrá el formato. Rivero explicó que decidieron tomar como referencia la tabla anual para el armado de las series en dónde el primer ascenso ocupa el lugar 14, el segundo el 15 y el tercer ascenso el 16.

“Esta idea surgió en una reunión con representantes de los clubes que ahora deben llevar la propuesta a sus comisiones directivas, pronunciarse y avalar la idea en un consejo de liga”, aclaró.

Otra de los torneos que se suspenderá será la Copa de La Liga que se disputó a principio de año, y tampoco habrá torneos de verano. Esto, según explicó Rivero, responde a que la Supercopa se jugará el 17 de enero siendo esta la fecha que marcará el inicio de la temporada oficial.

Consultado sobre si en caso de una empresa querer armar un torneo durante el verano, el presidente de la Mesa Ejecutiva aclaró que en enero de 2026 “de acuerdo al calendario de la AUF”, la televisión tenía todo el mes libre. “En este momento estamos hablando que enero va a ser la mitad ocupado ya por la temporada oficial”, sostuvo.

¿Se eliminan los promedios?

Otra de las discusiones que están sobre la mesa, es la de eliminar los promedios y que en base a la tabla Anual, se determine el campeón Uruguayo pero también los tres equipos que perderán la categoría. “En todo el mundo funciona así, menos en Uruguay y Argentina”, apuntó Rivero.

Sin embargo, el presidente de la Mesa Ejecutiva afirmó que la tabla de los promedios de 2027 ya está en disputa por lo que no puede cambiarse, pero que “la idea es tenerlo conversado para el 2028 y empezar a implementarlo”.

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