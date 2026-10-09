Gobierno comienza a demoler casas en Cerro Norte para terminar con pasajes y barricadas

"Porque en Cerro Norte, recordemos, lo que hay son pasajes, y en algunos pasajes no pasa una persona", dijo el secretario de la Presidencia.

"Hay pasajes, de los que hay imágenes de drones a todos los censistas, por donde no pueden pasar dos personas caminando juntas. Y hay algunos que incluso tienen hasta barricadas construidas a los costados, de doble bloque, para apostarse ahí y disparar. Y así enfrentan a la Policía y a las bandas enemigas".

Esto implicará la demolición de viviendas y el desalojo de varias personas, las que en principio serán reubicadas en el propio Cerro Norte, porque "la idea es que no haya desarraigo".

Un despliegue que crece

Además de Cerro Norte, el plan ya comenzó en Corfrisa (Las Piedras, Canelones) y en La Colina (Rivera). En las próximas semanas se sumarán Las Higueras (Durazno) y San Antonio (Maldonado).