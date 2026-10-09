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Sociedad Cerro Norte | Plan Más Barrio |

Plan Más barrio

Gobierno comienza a demoler casas en Cerro Norte para terminar con pasajes y barricadas

Esto implicará la demolición de viviendas y el desalojo de varias personas, las que en principio serán reubicadas en el propio Cerro Norte.

El secretario de la Presidencia Alejandro Sánchez.

El secretario de la Presidencia Alejandro Sánchez.
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Por Redacción Caras y Caretas

El plan Más Barrio, el programa con el que el gobierno de Yamandú Orsi busca intervenir las zonas más críticas del país en materia de seguridad y precariedad habitacional, se apresta a dar un salto cualitativo en su primer territorio de actuación: el barrio Cerro Norte, en Montevideo.

Cuatro meses después del lanzamiento oficial —que incluyó censos casa por casa y tareas de limpieza, iluminación y retiro de vehículos abandonados—, el Poder Ejecutivo publicará en las próximas semanas un llamado para empresas consultoras de ingeniería, con el objetivo de elaborar el proyecto ejecutivo de las obras de infraestructura que transformarán el barrio. Una vez definido ese proyecto, se abrirán las licitaciones para la ejecución de los trabajos. La expectativa oficial es que las obras comiencen entre fines de 2026 y principios de 2027.

Demoliciones en Cerro Norte

Lo que viene ahora es el despliegue de un "plan más urbanístico de Cerro Norte", lo que significará la apertura de calles y demolición de casas, aseguró Alejandro Sánchez.

"Porque en Cerro Norte, recordemos, lo que hay son pasajes, y en algunos pasajes no pasa una persona", dijo el secretario de la Presidencia.

"Hay pasajes, de los que hay imágenes de drones a todos los censistas, por donde no pueden pasar dos personas caminando juntas. Y hay algunos que incluso tienen hasta barricadas construidas a los costados, de doble bloque, para apostarse ahí y disparar. Y así enfrentan a la Policía y a las bandas enemigas".

Esto implicará la demolición de viviendas y el desalojo de varias personas, las que en principio serán reubicadas en el propio Cerro Norte, porque "la idea es que no haya desarraigo".

Un despliegue que crece

Además de Cerro Norte, el plan ya comenzó en Corfrisa (Las Piedras, Canelones) y en La Colina (Rivera). En las próximas semanas se sumarán Las Higueras (Durazno) y San Antonio (Maldonado).

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