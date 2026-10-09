El plan Más Barrio, el programa con el que el gobierno de Yamandú Orsi busca intervenir las zonas más críticas del país en materia de seguridad y precariedad habitacional, se apresta a dar un salto cualitativo en su primer territorio de actuación: el barrio Cerro Norte, en Montevideo.
Plan Más barrio
Gobierno comienza a demoler casas en Cerro Norte para terminar con pasajes y barricadas
Esto implicará la demolición de viviendas y el desalojo de varias personas, las que en principio serán reubicadas en el propio Cerro Norte.