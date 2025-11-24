Conviven: la app uruguaya que quiere ser el "Tinder para buscar compañero de apartamento"

Cómo funciona la app

Conviven permite crear un perfil personal con foto y datos clave para la convivencia: presupuesto, ubicación, edad, género, hábitos de limpieza, si fuma o no, horarios de estudio o trabajo y otras preferencias que suelen definir la armonía de un hogar.

El usuario puede buscar posibles compañeros aplicando filtros, deslizar perfiles y establecer un primer contacto. Los desarrolladores confirman que habrá una versión gratuita desde el lanzamiento y, a futuro, una línea de monetización vinculada a servicios para quienes se muden: fletes, plomería, electricidad o arreglos domésticos. “La idea es cobrar una pequeña comisión por esas gestiones, no por usar la app”, adelantan.

Una necesidad económica creciente

Los emprendedores subrayan el contexto que hace viable su propuesta: cerca del 30% de los uruguayos gana menos de $25.000, mientras que un alquiler promedio ronda los $20.000, según datos del Instituto Cuesta Duarte. “Las cuentas no cierran; compartir vivienda se volvió fundamental”, señalan. Conviven apunta a ordenar un mercado hoy dominado por grupos de Facebook, con poca seguridad y nulas verificaciones.

En la hoja de ruta también figura incorporar un espacio para publicar apartamentos disponibles y contactar propietarios, integrando oferta y demanda dentro de la misma plataforma.