Conviven: la app uruguaya que quiere ser el "Tinder para buscar compañero de apartamento"

Encontrar compañero de apartamento como quien encuentra pareja en una app. Ese es el concepto detrás de Conviven, una nueva plataforma creada por los uruguayos Pablo Suárez y Maximiliano Víquez, egresados de la Universidad ORT, que buscan mejorar la búsqueda de vivienda compartida y convertirse en una alternativa más segura que los grupos informales de redes sociales.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Suárez explica que la idea nació de una experiencia personal, él quería independizarse, pero nadie de su entorno podía mudarse con él. “En Montevideo los alquileres son caros y muchas personas del interior no tienen dónde vivir; compartir vivienda es más necesidad que elección”, señala. A partir de ese problema cotidiano surgió la idea de una app que mezclara dinámicas de citas con filtros habitacionales: una especie de “Airbnb + Tinder” para encontrar roommate compatible.
De proyecto universitario a emprendimiento apoyado por ORT y ANDE
Los fundadores comenzaron a trabajar en la idea en 2023 y, al año siguiente, ingresaron al Centro de Innovación y Emprendimientos (CIE) de la ORT. Allí recibieron mentoría en validación, negocio y monetización, y lograron ser seleccionados por el programa VIN de ANDE, que les otorgó US$ 5.000 no reembolsables para impulsar el desarrollo. “El financiamiento ayudó, pero lo más importante fue el empujón para comprobar que la idea tenía sentido”, señala Suárez.
Cómo funciona la app
Conviven permite crear un perfil personal con foto y datos clave para la convivencia: presupuesto, ubicación, edad, género, hábitos de limpieza, si fuma o no, horarios de estudio o trabajo y otras preferencias que suelen definir la armonía de un hogar.
El usuario puede buscar posibles compañeros aplicando filtros, deslizar perfiles y establecer un primer contacto. Los desarrolladores confirman que habrá una versión gratuita desde el lanzamiento y, a futuro, una línea de monetización vinculada a servicios para quienes se muden: fletes, plomería, electricidad o arreglos domésticos. “La idea es cobrar una pequeña comisión por esas gestiones, no por usar la app”, adelantan.
Una necesidad económica creciente
Los emprendedores subrayan el contexto que hace viable su propuesta: cerca del 30% de los uruguayos gana menos de $25.000, mientras que un alquiler promedio ronda los $20.000, según datos del Instituto Cuesta Duarte. “Las cuentas no cierran; compartir vivienda se volvió fundamental”, señalan. Conviven apunta a ordenar un mercado hoy dominado por grupos de Facebook, con poca seguridad y nulas verificaciones.
En la hoja de ruta también figura incorporar un espacio para publicar apartamentos disponibles y contactar propietarios, integrando oferta y demanda dentro de la misma plataforma.