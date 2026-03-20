MI hizo lugar al pedido de Peñarol y no recibirá público de Cerro en el CDS

Pese a que la AUF no había dado lugar al pedido de derecho de admisión, se confirmó que por decisión del Ministerio del Interior, Peñarol no recibirá hinchas de Cerro el próximo sábado en el Estadio Campeón del Siglo.
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Según explicó en rueda de prensa el ministro del Interior, Carlos Negro, “es un partido de alto riesgo y se toma esta decisión previendo hechos de violencia que pueden surgir”.
La decisión fue confirmada minutos más tarde por Cerro, que en un comunicado emitido para sus hinchas en el que asegura que “en virtud del pedido expreso realizado por el Club Atlético Peñarol en AUF y la posterior consulta que ésta efectuó por dicho requerimiento al Ministerio del Interior, se decidió por el Club Atlético Peñarol ejercer el derecho de admisión para el próximo partido”.
Peñarol estará enfrentando a Cerro el próximo sábado desde las 19:30 horas en el Estadio Campeón del Siglo por la séptima fecha del Torneo Apertura.