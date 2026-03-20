MI hizo lugar al pedido de Peñarol y no recibirá público de Cerro en el CDS

La decisión fue confirmada minutos más tarde por Cerro, que en un comunicado emitido para sus hinchas en el que asegura que “en virtud del pedido expreso realizado por el Club Atlético Peñarol en AUF y la posterior consulta que ésta efectuó por dicho requerimiento al Ministerio del Interior, se decidió por el Club Atlético Peñarol ejercer el derecho de admisión para el próximo partido”.