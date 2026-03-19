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Sociedad tormentas |

Sábado con lluvias

Uruguay se prepara para un fin de semana de fuerte inestabilidad tras un jueves de tregua

Jueves estable y fresco precede a un viernes cálido y un sábado de tormentas fuertes con rachas de viento de 50 km/h, según Inumet y MetSul.

Uruguay tendrá nuevamente lluvias el próximo fin de semana

Uruguay tendrá nuevamente lluvias el próximo fin de semana

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
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El escenario meteorológico en Uruguay presenta una transición marcada hacia condiciones otoñales, aunque con episodios de fuerte inestabilidad previstos para las próximas 48 horas. Según los últimos reportes del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y el observatorio brasileño MetSul, el país atraviesa un "subibaja" térmico que culminará en un sistema de tormentas hacia el fin de semana.

Jueves 19: Estabilidad y mañanas frescas

Para este jueves, se consolida la influencia de una masa de aire más seco y estable tras el pasaje de un frente frío.

  • Condiciones: Cielo algo nuboso con neblinas matinales.

  • Temperaturas: En Montevideo y el área metropolitana, las máximas alcanzarán los 25°C, mientras que las mínimas se situarán en los 16°C. En el interior, MetSul advierte por mínimas que podrían descender hasta los 14°C.

  • Vientos: Predominio del sector Este entre 10 y 30 km/h.

Viernes 20: Ascenso térmico y aumento de nubosidad

Hacia el viernes, el viento rotará al Noreste, favoreciendo un aumento de la temperatura y la humedad.

  • Temperaturas: Se prevé una máxima de 29°C y una mínima de 18°C.

  • Viento: Windguru señala un incremento en la intensidad, con rachas que alcanzarán los 50 km/h hacia la tarde/noche en la franja costera.

  • Tendencia: Desmejora hacia el final del día con aumento de la cobertura nubosa.

Sábado 21: Alerta por tormentas y lluvias

El sábado será la jornada de mayor complejidad meteorológica. Inumet y MetSul coinciden en la formación de un sistema de tormentas que afectará principalmente el sur y el litoral oeste del país.

  • Fenómenos: Precipitaciones y tormentas puntualmente fuertes.

  • Viento: Los modelos de Windguru anticipan rachas fuertes asociadas a tormentas, con vientos que rotarán del Noreste al sector Oeste de entre 20 y 40 km/h.

  • Temperaturas: Se espera un descenso de la amplitud térmica con una máxima estimada de 24°C.

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