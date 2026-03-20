"No quiero un alto el fuego", dijo Trump sobre guerra contra Irán

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, endureció este viernes su postura frente a Irán al afirmar: "No quiero un alto el fuego. No hacés un alto el fuego cuando estás literalmente obliterando al otro lado", en línea con su insistencia en que la ofensiva militar ha debilitado fuertemente a Teherán.
Donald Trump rechazó avanzar hacia una tregua en medio de la escalada militar y aseguró que no negociará mientras considera que su ofensiva mantiene ventaja.