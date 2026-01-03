Convocan movilización de la Intersocial en rechazo a la agresión de Estados Unidos contra Venezuela

Denuncia de una política de intervención

El PIT-CNT sostuvo que la agresión responde a una política histórica de intervención imperialista, cuyo objetivo es el control de los recursos estratégicos del pueblo venezolano, especialmente el petróleo y los minerales. En ese sentido, reafirmó que ninguna agresión externa ni intento de imposición colonial podrá quebrar la voluntad soberana de un pueblo con más de dos siglos de lucha por su independencia.

Asimismo, el movimiento sindical manifestó su solidaridad con el pueblo venezolano que, según expresa el texto, enfrenta una nueva embestida contra su autodeterminación y su forma republicana de gobierno.

Solidaridad internacional y llamado a movilizarse

La central sindical uruguaya expresó también su respaldo a las organizaciones sindicales y sociales de Venezuela, a la clase trabajadora y al pueblo en su conjunto, y apoyó todas las instancias diplomáticas y políticas que se activen para denunciar la agresión ante los organismos internacionales.

En el comunicado, el PIT-CNT llamó a las centrales sindicales del continente y del mundo, a los movimientos sociales y a las fuerzas democráticas, a pronunciarse activamente contra la agresión y a movilizarse en defensa de la paz, la autodeterminación de los pueblos y el Derecho Internacional.

Convocatoria en Plaza Libertad

En ese marco, el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT se declaró en sesión grave y urgente para analizar medidas de solidaridad internacional y evaluar el estado de situación en Venezuela. Además, confirmó su participación y convocatoria a la movilización organizada por la Intersocial Antifascista, prevista para este martes 3 de diciembre a las 18:00 horas en la Plaza Libertad.

La convocatoria se realiza bajo las consignas: “No a la guerra”, “Respeto a la soberanía de Venezuela” y “Solidaridad internacional con el pueblo venezolano”.