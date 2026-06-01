María Dolores y el "nuevo paradigma" que productores llevaron al Parlamento

Reyes indicó que durante la comparecencia también surgió un aspecto que consideró novedoso y que definió como un “nuevo paradigma de la colonización”. En ese sentido, explicó que la estrategia no pasa necesariamente por ampliar la superficie de cada productor, sino por fortalecer la producción colectiva de forraje fuera de los predios individuales.

“Ellos dicen que el nuevo paradigma de la colonización tiene que ver con aumentar los predios, no aumentando el área en cada predio sino aumentando la producción de forraje extra predio y en forma colectiva”, sostuvo.

De acuerdo con el legislador, ese modelo permite a los productores acceder a tecnologías que de otra manera serían difíciles de incorporar. Como ejemplo, mencionó el caso de la Sociedad de Productores de Leche de Rodríguez, que no tenía experiencia en cultivos con riego y que pudo desarrollar conocimientos en esa área a partir del trabajo conjunto con otras organizaciones instaladas en María Dolores.

“Gracias a trabajar con las otras sociedades de productores de leche, sobre todo Florida y San Ramón, que ya tienen mucha experiencia, les ha permitido ir aprendiendo”, destacó Reyes, quien consideró que ese intercambio constituye “un plus” derivado de la experiencia productiva en el establecimiento.

La investigadora entra en su etapa final

Consultado sobre el funcionamiento de la comisión, Reyes sostuvo que el trabajo parlamentario se desarrolló en un clima adecuado y adelantó que el proceso se encuentra próximo a concluir.

“La investigadora está llegando a su fin”, afirmó. Según detalló, tras culminar la ronda de comparecencias, los legisladores volverán a reunirse el próximo lunes para comenzar a trabajar sobre los informes finales que surgirán de la investigación.

El plazo formal de funcionamiento de la comisión vence el 11 de junio. Reyes valoró el desarrollo de las actuaciones y señaló que tanto los integrantes del cuerpo como las delegaciones convocadas contribuyeron al trabajo realizado.

“Venimos conformes con el trabajo que se ha realizado y con el tono que se ha mantenido en la investigadora”, expresó. Además, destacó que los aportes recibidos durante las distintas comparecencias “han enaltecido el trabajo de la investigadora”.