Botinelli advirtió por un desgaste político que afecta al gobierno y a la oposición

Al trazar una perspectiva histórica de cómo la ciudadanía canaliza sus demandas, Bottinelli recordó la fortaleza del esquema de partidos en el país:

Crisis de 2002: Los descontentos acumulados en aquel quiebre socioeconómico "eran canalizados por la utopía frenteamplista".

Ciclo de 2019: Se evidenció un fuerte desgaste del tercer gobierno del Frente Amplio que derivó en la alternancia.

Contexto postpandemia: La evaluación del gobierno "volvió a pasar factura", con el persistente tema de la seguridad pública como uno de los principales ejes de demanda.

Respecto a los números de desaprobación que impactan a la actual administración de Orsi, el consultor desmitificó cualquier factor sorpresa en la interna partidaria: “Nadie de la dirigencia de la oposición se tiene que haber sorprendido porque este dato lo tenían hace meses, y no solo de Factum”. Asimismo, matizó el bloque opositor actual señalando que "hoy no existe una única oposición", lo que complejiza la lectura: "El dato no dice nada más que hay algo que no está funcionando".

El "ruido" de la agenda y el impacto de los episodios políticos

Durante la entrevista, Bottinelli fue consultado sobre cómo influyen en la opinión pública hechos de fuerte repercusión mediática, como la polémica en torno al descuento de 25.000 dólares obtenido por el presidente Yamandú Orsi en la compra de una camioneta de alta gama.

El analista llamó a la cautela respecto a los tiempos en que la ciudadanía procesa estas noticias: “Estas cosas a veces no decantan inmediatamente. Hay que ver cómo termina siendo el mensaje final. Hoy hay mucho ruido. Si no afecta hoy, no quiere decir que no vaya a afectar”.

Finalmente, concluyó que la erosión de la imagen de los gobernantes suele ser un proceso acumulativo más que un hecho aislado: “Se suman episodios que no están relacionados uno con el otro y generan desgaste”, sentenció.