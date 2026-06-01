Bielsa rompió el silencio y habló sobre las ausencias de Nandez y Suárez: ¿Qué dijo?

Agregó que ante el cambio de fechas de disputa de los torneos sudamericanos, la preparación con el plantel completo se redujo de tres semanas a dos, a lo que sumó "una cantidad de jugadores lesiones" y la "preocupación" por el estado de los campos de juego.

"Nos dedicamos a preparar al equipo considerando las dificultades y creo que, al día de hoy, la preparación es muy buena".

Ausencia de Nández, ¿por temas extradeportivos?

Uno de los temas polémicos que estuvo sobre la mesa en las últimas semanas, fue la ausencia de Nahitan Nández de la lista de convocados. El entrenador fue enfático y aclaró que la decisión de excluirlo fue por temas deportivos.

"Nández nunca tuvo conmigo diferencias, discusiones o enfrentamientos que me tuvieran que obligar a tomar la decisión de no convocarlo", sostuvo Bielsa. Agregó que entiende "la sorpresa" porque fue uno de los jugadores "mas regulares" pero que decidió volcarse por otras alternativas.

Bielsa contó que siguió la "temporada destacada" que tuvo e incluso "analicé todos sus partidos". Sin embargo, y pese a ser un jugador que se mueve por todo el sector derecho de la cancha, "me terminé volcando por otros jugadores porque entendía que resolvían las necesidades que teníamos en cada una de esas posiciones".

Tema de Luis Suárez

El entrenador de la selección uruguaya, hizo mención a la ausencia del goleador histórico, Luis Suárez. Aseguró que en su despedida ante Paraguay, el delantero les dijo que "quería dejar a jugadores jóvenes para que se proyectaran en esa posición", y ese fue el momento en el que aparecieron Darwin Núñez, Rodrigo Aguirre y Federico Viñas.

"Entendí su pronunciamiento sobre su intención de volver como valioso y sincero. No tengo ningún diferencia con Suarez", y adelantó que "todas las decisiones que uno toma pueden constituir errores, pero son las que considero mejor para las fuentes deportivas del equipo".

Respecto a las declaraciones luego de su salida, el entrenador pidió "guiarse" por las declaraciones de Suárez y aclaró que "no me debe ninguna disculpa".