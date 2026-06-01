Federico Valverde tuvo el mejor gol de la Champions League 2025/26, según la UEFA.

Se trata del tercer gol que convirtió Valverde, futbolista del Real Madrid en la victoria 3-0 frente al Manchester City, en el partido de ida de los octavos de final disputado el pasado 11 de marzo. La conquista, una espectacular volea desde fuera del área, encabezó el ranking elaborado por el Grupo de Observadores Técnicos de la UEFA.