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Federico Valverde tuvo el mejor gol de la Champions League 2025/26, según la UEFA

Valverde recibió una nueva distinción internacional luego de que la UEFA eligiera uno de sus goles como el mejor de la temporada de la Champions League.

Federico Valverde tuvo el mejor gol de la Champions League 2025/26, según la UEFA.

Federico Valverde tuvo el mejor gol de la Champions League 2025/26, según la UEFA.

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Se trata del tercer gol que convirtió Valverde, futbolista del Real Madrid en la victoria 3-0 frente al Manchester City, en el partido de ida de los octavos de final disputado el pasado 11 de marzo. La conquista, una espectacular volea desde fuera del área, encabezó el ranking elaborado por el Grupo de Observadores Técnicos de la UEFA.

Aquella noche fue inolvidable para el volante de la selección uruguaya, que firmó un triplete y lideró la clasificación del conjunto merengue a los cuartos de final de la máxima competición europea.

En el listado elaborado por la UEFA, el segundo lugar fue para el neerlandés Micky van de Ven, del Tottenham, por su gol ante el Copenhague durante la fase de liga. El podio lo completó el colombiano Luis Díaz, del Bayern Múnich, gracias a una destacada definición frente al París Saint-Germain en la semifinal de ida.

Entre los diez mejores goles de la temporada también aparecen figuras como Khvicha Kvaratskhelia, Harry Kane, Lamine Yamal y Vitinha. El joven delantero español del Barcelona quedó en la sexta posición con su tanto frente al Club Brujas.

Los diez mejores goles de la Champions League 2025/26

Federico Valverde (Real Madrid vs. Manchester City)

Micky van de Ven (Tottenham vs. Copenhague)

Luis Díaz (Bayern Múnich vs. París Saint-Germain)

Khvicha Kvaratskhelia (París Saint-Germain vs. Atalanta)

Harry Kane (Bayern Múnich vs. Atalanta)

Lamine Yamal (Barcelona vs. Club Brujas)

Vitinha (París Saint-Germain vs. Tottenham)

Anatoliy Trubin (Benfica vs. Real Madrid)

Vlad Dragomir (Pafos vs. Slavia Praga)

Noni Madueke (Arsenal vs. Club Brujas)

La elección confirma la gran temporada del uruguayo en Europa y suma un nuevo reconocimiento individual para uno de los futbolistas más determinantes del Real Madrid en los últimos años.

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