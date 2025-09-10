Hacete socio para acceder a este contenido

Gaza |

Un pedido

Coordinación por Palestina solicitó al gobierno cadena nacional el próximo 8 de octubre

La solicitud de cadena nacional se fundamenta en que se cumplen dos años desde el inicio de lo que describen como "hechos sangrientos en Gaza y Cisjordania".

Acto en apoyo a Palestina, en la Plaza Independencia en junio de este año. 

 Foto: Gaston Britos / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

La Coordinación por Palestina solicitó al gobierno nacional el uso de una cadena de radio y televisión para el próximo 8 de octubre. El documento, fechado el 5 de septiembre y dirigido al presidente de la República Yamandú Orsi, pide la autorización para emitir un mensaje a la ciudadanía entre las 19:00 y las 20:00 horas.

La solicitud -a la que accedió Caras y Caretas- se fundamenta en que se cumplen dos años desde el inicio de lo que describen como "hechos sangrientos en Gaza y Cisjordania" en octubre de 2023, que han derivado en "crímenes de lesa humanidad contra la población civil".

La Coordinación por Palestina señala que diversas organizaciones humanitarias, como Médicos Sin Fronteras, la Cruz Roja Internacional y Oxfam, han denunciado la hambruna, la crisis sanitaria y la destrucción de la infraestructura civil en Gaza.

El colectivo, que articula la solidaridad de decenas de organizaciones con el pueblo palestino, busca ofrecer su perspectiva ante lo que califican como un "intento de exterminio en curso". La carta está firmada por Alejandra De Bittencourt y Christian Adel Mirza en representación de la Coordinación por Palestina.

