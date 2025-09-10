La Coordinación por Palestina solicitó al gobierno nacional el uso de una cadena de radio y televisión para el próximo 8 de octubre. El documento, fechado el 5 de septiembre y dirigido al presidente de la República Yamandú Orsi, pide la autorización para emitir un mensaje a la ciudadanía entre las 19:00 y las 20:00 horas.
Un pedido
Coordinación por Palestina solicitó al gobierno cadena nacional el próximo 8 de octubre
La solicitud de cadena nacional se fundamenta en que se cumplen dos años desde el inicio de lo que describen como "hechos sangrientos en Gaza y Cisjordania".