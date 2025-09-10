Para Fucvam, "el presupuesto de izquierda no es de izquierda"

Presupuesto insuficiente

Asimismo, en el plan quinquenal de vivienda "se plantea que se van a construir 15 mil viviendas y lo que nosotros sostenemos que no alcanza el rubro: Lo que hay asignado da para 10 mil. No hay para 15 mil como se plantea en el mensaje presupuestal".

Este jueves habrá una reunión en el anexo de la Torre Ejecutiva, agregó, "vamos a esperar a ver que pasa", indicó; "pero el presupuesto ese ese. Se podrá corre algo, pero lo que hay enviado al Parlamento es absolutamente insuficiente".

Fucvam inició una serie de contactos a nivel parlamentario para considerar el tema. "Ya fuimos a las comisiones de Vivienda del Senado y Diputados, y vamos a iniciar una ronda con legisladores de todos los partidos. Si no hay plata en el presupuesto van a tener que empezar a jugar al ajedrez", enfatizó.

Cooperativas en espera

Sobre la posibilidad de algún mensaje complementario dijo que no hay señales. "A (Gabriel) Oddone se le preguntó específicamente por parte de Fucvam y dijo que esa era la plata para vivienda. Se le pregunto, además, sobre la exoneración del IVA a las cooperativas y dijo que no estaba previsto en el presupuesto, que no lo descartaba pero que no estaba previsto", sostuvo Cal.

Indicó que están coordinando con el resto de las federaciones de cooperativas de vivienda y que estas respaldan la postura crítica de Fucvam. "Por ahora no esta previsto una movilización en conjunto. El 6 de octubre es la movilización que esta impulsando Fucvam por el Día Mundial de los Sin Techo y el presupuesto es lo que va estar sobre la mesa", concluyó.