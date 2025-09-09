Flotilla de la Libertad denunció ataque con dron en Túnez, autoridades lo niegan

Todos los pasajeros y la tripulación resultaron ilesos. “Ataques como este, dirigidos a intimidar y frustrar, no nos detendrán”, afirmaron.

El coordinador de la GSF en España, Saif Abukeshek, confirmó que a bordo del Family viajaban dos ciudadanos españoles, entre ellos la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, aunque ninguno estaba en el barco en el momento del incidente. Portavoces de la Flotilla en Túnez indicaron que el incendio ocasionado fue leve y que la nave “puede zarpar” este miércoles.

Momento del impacto desde arriba, difundido por la GSF en X.

Momento del impacto, video compartido por la GSF.

Guardia Nacional tunecina

Por su parte, la Dirección General de la Guardia Nacional tunecina negó la hipótesis del dron y aseguró en un comunicado que el siniestro se debió al fuego en chalecos salvavidas, provocado por “la explosión de un encendedor o una colilla”. “No existe ningún acto hostil ni ataque externo”, remarcaron.

La Flotilla, sin embargo, publicó minutos después un vídeo en blanco y negro donde se observa una bola de fuego cayendo desde el aire y golpeando la cubierta.

Aún no está confirmado si la activista sueca Greta Thunberg, quien forma parte de la tripulación de la Flotilla, se encontraba en la embarcación al momento del incidente.

En tanto, la relatora especial de la ONU sobre los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, respaldó la denuncia de ataque y advirtió que “otras dos flotillas se dirigen a Túnez y necesitan protección urgente”.

Solidaridad en las calles de Túnez

La noticia movilizó a cientos de tunecinos que en la madrugada se acercaron al puerto de Sidi Bou Said para expresar su apoyo a la iniciativa. Entre banderas y consignas, corearon “¡viva, viva Palestina!”, en respaldo a la misión humanitaria que busca romper el bloqueo israelí a Gaza.