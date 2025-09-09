Flotilla de la Libertad denunció ataque con dron en Túnez, autoridades lo niegan

Un incidente en el puerto tunecino de Sidi Bou Said generó versiones enfrentadas este martes, luego de que la Global Sumud Flotilla (GSF) denunciara que el Family Madeira, fue atacado por un dron. Según el comunicado difundido por la organización, la embarcación —que navega con bandera portuguesa y transporta miembros de su Comité Directivo— sufrió el impacto desde el aire.
Caras y Caretas Diario
La GSF ofreció este martes una conferencia de prensa en Túnez tras el ataque sufrido por su buque insignia Family Madeira la noche del lunes, cuando un objeto no identificado cayó y explotó en su cubierta mientras estaba fondeado a unas 50 millas del puerto de Sidi Bou Said. El incidente provocó un incendio menor que fue rápidamente controlado y no dejó heridos, aunque la GSF sospecha que se trató de un dron con un artefacto incendiario.
La Guardia Nacional tunecina desmintió la versión y atribuyó el fuego a un encendedor o colilla, mientras que la flotilla difundió imágenes que muestran un objeto luminoso descendiendo sobre la nave. Desde las escalinatas del Teatro Municipal en la avenida Habib Bourguiba, el coordinador Thiago Ávila reafirmó la continuidad de la misión y llamó a movilizarse contra “el genocidio” mediante protestas, boicots y la ruptura del “bloqueo mediático”, agradeciendo al mismo tiempo la solidaridad del pueblo tunecino
Todos los pasajeros y la tripulación resultaron ilesos. “Ataques como este, dirigidos a intimidar y frustrar, no nos detendrán”, afirmaron.
El coordinador de la GSF en España, Saif Abukeshek, confirmó que a bordo del Family viajaban dos ciudadanos españoles, entre ellos la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, aunque ninguno estaba en el barco en el momento del incidente. Portavoces de la Flotilla en Túnez indicaron que el incendio ocasionado fue leve y que la nave “puede zarpar” este miércoles.
Guardia Nacional tunecina
Por su parte, la Dirección General de la Guardia Nacional tunecina negó la hipótesis del dron y aseguró en un comunicado que el siniestro se debió al fuego en chalecos salvavidas, provocado por “la explosión de un encendedor o una colilla”. “No existe ningún acto hostil ni ataque externo”, remarcaron.
La Flotilla, sin embargo, publicó minutos después un vídeo en blanco y negro donde se observa una bola de fuego cayendo desde el aire y golpeando la cubierta.
Aún no está confirmado si la activista sueca Greta Thunberg, quien forma parte de la tripulación de la Flotilla, se encontraba en la embarcación al momento del incidente.
En tanto, la relatora especial de la ONU sobre los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, respaldó la denuncia de ataque y advirtió que “otras dos flotillas se dirigen a Túnez y necesitan protección urgente”.
Solidaridad en las calles de Túnez
La noticia movilizó a cientos de tunecinos que en la madrugada se acercaron al puerto de Sidi Bou Said para expresar su apoyo a la iniciativa. Entre banderas y consignas, corearon “¡viva, viva Palestina!”, en respaldo a la misión humanitaria que busca romper el bloqueo israelí a Gaza.