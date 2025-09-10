Del "pésimo gobierno de Lacalle" a la "falta de humildad": el cruce entre Pereira y Delgado

"Un Presupuesto es cuánto se le cambia la vida a las personas", detalló el presidente frenteamplista, quien cree que su partido está encabezando una "revolución de las cosas simples".

"Todo lo que podía esperarse y mucho más fue lo que sucedió cuando tomamos el gobierno. Ahora tenemos la posibilidad de cambiarle la vida a la gente y en eso estamos, y lo tenemos que hacer con tranquilidad", expresó el presidente del Frente en su discurso.

La respuesta de Delgado

La respuesta por parte del Partido Nacional no se hizo esperar, luego de las críticas a Lacalle Pou. El presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, le respondió al presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira.

Según Delgado, las expresiones de Pereira no "molestan", aunque sí "preocupa" que tanto él como otros salgan a "tratar de ocultar la realidad y buscar excusas para explicar por qué no hacen lo que tienen que hacer".

"El gobierno pasado le dejó a esta administración un piso casi de hierro para seguir trabajando para adelante. Con errores y aciertos, pero con menos inflación, con más empleo, con un shock de infraestructura, menos informalismo y más salario", dijo.

"Yo creo que el gobierno pasado le dejó parte de ese proceso de impulso que lamentablemente este gobierno no aprovechó, por lo menos en estos primeros seis meses de gobierno, donde trataban de buscar excusas porque no hacían lo que había que hacer", agregó.

Tras esto, Delgado apuntó a los "problemas internos", las "renuncias", la "faltas de definiciones estratégicas" o la ausencia de "decisiones" durante los primeros meses de la administración de Orsi.

Para el presidente de los blancos, que desde el FA salgan a señalar ciertas "restricciones" que tiene este gobierno para trabajar, demuestra una clara "falta de humildad" y una "falta a la verdad".