La Intendencia de Canelones informó que, en el marco del programa de control ambiental, el pasado 22 de junio de 2023 se realizó una inspección en la zona de Paso del Sordo, a unos 10 kilómetros de la ciudad de Santa Lucía. Durante la actuación, se constató la presencia de maquinaria pesada en la costa del Río Santa Lucía realizando movimientos de arena.
Medio Ambiente
Intendencia de Canelones sancionó extracción ilegal de arena en la cuenca del Río Santa Lucía
La Intendencia de Canelones aplicó a la empresa responsable la sanción máxima prevista: una multa de 2000 UR.