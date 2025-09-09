Intendencia de Canelones sancionó extracción ilegal de arena en la cuenca del Río Santa Lucía

En aplicación de la Ley N.º 18.308 y de las medidas cautelares establecidas por el Gobierno de Canelones para la preservación de la cuenca del Río Santa Lucía, así como del régimen sancionatorio definido en la Resolución 19/09268, la Intendencia determinó que la infracción constituye una falta grave en suelo rural natural. Esta categoría contempla actividades humanas que impliquen la remoción del tapiz vegetal, la roturación del suelo o la tala de monte nativo.