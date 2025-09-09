Hacete socio para acceder a este contenido

Política Canelones | Santa Lucía | multa

Medio Ambiente

Intendencia de Canelones sancionó extracción ilegal de arena en la cuenca del Río Santa Lucía

La Intendencia de Canelones aplicó a la empresa responsable la sanción máxima prevista: una multa de 2000 UR.

Por Redacción de Caras y Caretas

La Intendencia de Canelones informó que, en el marco del programa de control ambiental, el pasado 22 de junio de 2023 se realizó una inspección en la zona de Paso del Sordo, a unos 10 kilómetros de la ciudad de Santa Lucía. Durante la actuación, se constató la presencia de maquinaria pesada en la costa del Río Santa Lucía realizando movimientos de arena.

De acuerdo al informe del Ministerio de Ambiente, en el lugar se verificaron alteraciones asociadas a la remoción del tapiz vegetal y movimientos de suelo, con pruebas evidentes de extracción de arena.

En aplicación de la Ley N.º 18.308 y de las medidas cautelares establecidas por el Gobierno de Canelones para la preservación de la cuenca del Río Santa Lucía, así como del régimen sancionatorio definido en la Resolución 19/09268, la Intendencia determinó que la infracción constituye una falta grave en suelo rural natural. Esta categoría contempla actividades humanas que impliquen la remoción del tapiz vegetal, la roturación del suelo o la tala de monte nativo.

Considerando la gravedad del hecho, y de acuerdo con la normativa vigente, se aplicó a la empresa responsable la sanción máxima prevista: una multa de 2000 UR. Cabe destacar que la falta se cometió en un contexto de déficit hídrico que afectó principalmente al área metropolitana durante el año 2023.

Tal como establece la Ley N.º 15.851, la aplicación de multas superiores a 70 UR requiere la anuencia de la Junta Departamental de Canelones. En este sentido, el tema comenzó a ser tratado en comisión el pasado lunes 8 de septiembre de 2025.

La Intendencia reafirma su compromiso con la protección del medio ambiente y la preservación de la cuenca del Río Santa Lucía, garantizando el cumplimiento estricto de la normativa vigente.

