Mundo Charlie Kirk |

ESTADOS UNIDOS

Trump anuncia el fallecimiento del activista conservador Charlie Kirk tras ser baleado

Charlie Kirk, un aliado de Trump, fue herido de bala en un evento político en Utah; hasta ahora se desconocen detalles sobre la identidad del detenido.

donald-trump-y-charlie-kirk-47812
Por Redacción Caras y Caretas

El presidente de EEUU, Donald Trump, anunció el miércoles el fallecimiento del activista conservador Charlie Kirk, quien horas antes había recibido un disparo mientras daba un discurso en la Universidad Utah Valley, en la localidad de Orem (oeste).

"El gran e incluso legendario Charlie Kirk, ha muerto (…) Fue amado y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora ya no está con nosotros", dijo el mandatario en la red Social Truth.

Embed

Trump envió también sus condolencias a la esposa y la familia de Kirk.

Si bien en un momento la universidad informó que el sospechoso del ataque había sido detenido, la institución educativa confirmó posteriormente que el autor del ataque no está bajo custodia de las autoridades.

Kirk, de 31 años, era considerado un aliado del actual mandatario.

La charla que se aprestaba a dar en la Universidad Utah Valley, era la primera de una gira por 14 ciudades, según medios estadounidenses.

FUENTE: Sputnik

