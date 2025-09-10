El presidente de EEUU, Donald Trump, anunció el miércoles el fallecimiento del activista conservador Charlie Kirk, quien horas antes había recibido un disparo mientras daba un discurso en la Universidad Utah Valley, en la localidad de Orem (oeste).
ESTADOS UNIDOS
Trump anuncia el fallecimiento del activista conservador Charlie Kirk tras ser baleado
Charlie Kirk, un aliado de Trump, fue herido de bala en un evento político en Utah; hasta ahora se desconocen detalles sobre la identidad del detenido.