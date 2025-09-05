Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Mundo Flotilla de la Libertad | Gaza | genocidio

Romper el cerco

Flotilla de la Libertad rumbo a Gaza: "La población civil hace lo que los gobiernos se niegan a hacer"

El periodista Lautaro Bernat, tripulante de la Flotilla de la Libertad, asegura que la acción desafía la pasividad de los gobiernos ante el genocidio en Gaza.

Flotilla de la Libertad

Flotilla de la Libertad
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

La Flotilla de la Libertad, integrada por más de 350 personas de 40 países diferentes, partió desde Barcelona con el objetivo de romper el asedio marítimo impuesto por Israel sobre Gaza. La iniciativa, que reúne a médicos, artistas, clérigos, marinos y activistas, trata de abrir un corredor humanitario y visibilizar el genocidio contra el pueblo palestino.

En diálogo con el programa Macondo de Caras y Caretas, el periodista catalán Lautaro Bernat, uno de los tripulantes, explicó que la acción no se reduce a una misión de asistencia, sino que constituye un desafío político a escala internacional. Desde Menorca, donde uno de los barcos realizó una parada técnica, Bernat señaló que el principal objetivo es “romper simbólicamente el cerco económico, militar y marítimo que se ejerce sobre la Franja de Gaza y sobre toda Palestina”.

“No vamos a decir que es solo un acto simbólico, pero sí es una forma de señalar la responsabilidad de los gobiernos que eligen mirar hacia otro lado”, afirmó Bernat.

El periodista aclaró que, aunque la flotilla transporta insumos médicos y ayuda humanitaria, el trasfondo va más allá del aspecto material. “No se trata tanto de la cantidad de recursos que llevamos, que nunca serán suficientes para una población en crisis, sino de demostrar que la ciudadanía organizada puede hacer lo que los gobiernos no hacen y que deberían estar haciendo en cumplimiento con la Carta de las Naciones Unidas, asistir a un pueblo que está siendo masacrado”, afirmó.

"Un genocidio televisado en tiempo real"

Para Bernat, la acción expone la inacción deliberada de los Estados europeos frente a la situación palestina. “Es un desafío político a los propios gobiernos que se niegan a tomar decisiones económicas, políticas y diplomáticas. Hemos visto sanciones aplicadas contra otros países en distintas circunstancias, ¿por qué no se adoptan medidas similares en este caso, cuando el genocidio está siendo televisado en tiempo real?”, cuestionó.

El contexto es aún más tenso luego de que Israel anunciara que considerará terroristas a los integrantes de la flotilla. Pese a estas amenazas, la coalición internacional mantiene su decisión de continuar navegando con destino a Gaza. Sus integrantes aseguran que la iniciativa es independiente, sin vínculos con partidos políticos ni gobiernos, y que su única lealtad es con la justicia y la defensa de la vida humana.

Embed - Macondo 146: Rusia-China- India: Una reconfiguracion del mundo / Flotilla Sumud rumbo a Israel

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar