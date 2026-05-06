La vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, salió al cruce este miércoles de las críticas generadas por su propuesta para construir un anexo y modificar el entorno del Palacio Legislativo, y reclamó que el debate se desarrolle "sin gritos" y con respeto.
100 años del palacio legislativo
Cosse responde a críticas por proyecto de anexo al Palacio Legislativo y pide "discutir sin gritos"
El proyecto será tratado el 14 de mayo. Cosse insistió en que el proceso recién comienza y que "tiene que ser discutido con seriedad".