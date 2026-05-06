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prensa |

100 años del palacio legislativo

Cosse responde a críticas por proyecto de anexo al Palacio Legislativo y pide "discutir sin gritos"

El proyecto será tratado el 14 de mayo. Cosse insistió en que el proceso recién comienza y que "tiene que ser discutido con seriedad".

Carolina Cosse., 2023. Cosse lanza su campaña como pre candidata a las internas del Frente Amplio por la presidencia de la República.

Carolina Cosse., 2023. Cosse lanza su campaña como pre candidata a las internas del Frente Amplio por la presidencia de la República.

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La vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, salió al cruce este miércoles de las críticas generadas por su propuesta para construir un anexo y modificar el entorno del Palacio Legislativo, y reclamó que el debate se desarrolle "sin gritos" y con respeto.

En conferencia de prensa, Cosse aclaró que el documento presentado el martes ante la Comisión Administrativa en el marco de los 100 años del edificio no es un anteproyecto, sino un "primer borrador" y una "propuesta conceptual que está para trabajar". "Es una propuesta seria, que tiene sustento técnico y debe ser tratada con respeto; no a los gritos ni a los gritos de las redes sociales", sostuvo.

Operación de prensa

La vicepresidenta también cuestionó la difusión del documento antes de su tratamiento formal. "No esperábamos la operación de prensa que sucedió, pero ya pasó", afirmó, y llamó a enfocarse en el contenido.

Cosse defendió la iniciativa recordando que ya existía una decisión previa de encarar obras por el centenario del Palacio Legislativo, y que el Parlamento había previsto inicialmente 40 millones de dólares, de los cuales se devolvieron 30 millones a Rentas Generales por considerarse excesivos.

Además, amplió el debate más allá del edificio: "¿No se puede hacer nada por la seguridad del barrio? ¿No se puede mejorar la experiencia de los visitantes? ¿No se puede hacer algo con las casas semidestruidas?", cuestionó, y mencionó la necesidad de intervenir en aspectos como la seguridad peatonal, el uso del espacio público y las condiciones de una zona donde viven y circulan miles de estudiantes.

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