Cosse responde a críticas por proyecto de anexo al Palacio Legislativo y pide "discutir sin gritos"

Operación de prensa

La vicepresidenta también cuestionó la difusión del documento antes de su tratamiento formal. "No esperábamos la operación de prensa que sucedió, pero ya pasó", afirmó, y llamó a enfocarse en el contenido.

Cosse defendió la iniciativa recordando que ya existía una decisión previa de encarar obras por el centenario del Palacio Legislativo, y que el Parlamento había previsto inicialmente 40 millones de dólares, de los cuales se devolvieron 30 millones a Rentas Generales por considerarse excesivos.

Además, amplió el debate más allá del edificio: "¿No se puede hacer nada por la seguridad del barrio? ¿No se puede mejorar la experiencia de los visitantes? ¿No se puede hacer algo con las casas semidestruidas?", cuestionó, y mencionó la necesidad de intervenir en aspectos como la seguridad peatonal, el uso del espacio público y las condiciones de una zona donde viven y circulan miles de estudiantes.