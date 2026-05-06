Israel volvió a violar la tregua y bombardeó Beirut

"De acuerdo con la autorización del primer ministro, Benjamín Netanyahu, y del ministro de Defensa, Israel Katz, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron ahora en Beirut al comandante de la Fuerza Radwan de la organización terrorista Hezbolá para neutralizarlo", señala el comunicado.

Según algunos medios, el ataque tuvo como objetivo un edificio en la zona de Haret Hreik, en el distrito de Dahiya, en la periferia sur de Beirut.

Un corresponsal de Al Manar reportó que se trataba de un edificio residencial en el que viven varias familias. Las ambulancias acudieron rápidamente al lugar. Según informes preliminares, hay heridos tras la ofensiva israelí.

La tregua violada por Israel y la postura de Hezbolá

A pesar de que Tel Aviv y Beirut acordaron un alto el fuego anunciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, el 16 de abril tras más de seis semanas de hostilidades, las FDI continúan atacando el sur del país árabe. El mandatario aseguró que le pidió a Netanyahu, que fuera "más cauteloso" en el Líbano y evitara destruir edificios.

La tregua se produjo como resultado de los esfuerzos diplomáticos de la Casa Blanca, que acogió el pasado 14 de abril las primeras conversaciones directas en décadas entre ambos países, técnicamente en estado de guerra desde la creación del Estado de Israel en 1948. También fue la reunión de más alto nivel que ambas partes mantenían desde 1993.

Previamente, el presidente libanés, Joseph Aoun, destacó la disposición de Beirut a frenar la escalada de tensiones en el sur del Líbano, así como en el resto del país, para "detener la destrucción de hogares en pueblos y ciudades".

El vicepresidente del Consejo Político de Hezbolá en Líbano, Mahmoud Qamati, afirmó que los combatientes de resistencia en su país mantendrían la firmeza y seguirían luchando hasta la retirada del "último soldado" de las FDI de su territorio.