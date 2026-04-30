La libertad de prensa mundial toca su punto más bajo en 25 años, según RSF

Espacios seguros para la prensa

El estudio también refleja una contracción drástica del espacio seguro para la prensa. La proporción de la población mundial que vive en un país donde el ejercicio periodístico se considera "bueno" se ha desplomado del 20% a menos del 1%. Actualmente, solo siete naciones del norte de Europa, encabezadas por Noruega que ocupa el primer puesto por décimo año consecutivo, mantienen estándares positivos.

Por el contrario, naciones como Estados Unidos continúan su caída libre. El país, que ya había pasado a una situación "problemática" en 2024, descendió siete puestos más hasta el lugar 64. RSF señaló que esto responde a los ataques "sistemáticos" del presidente Donald Trump contra la prensa, la expulsión de periodistas migrantes y los recortes drásticos en la financiación de medios públicos internacionales.

Rusia se mantiene en el puesto 172, convirtiéndose, según el texto, en "especialista en utilizar leyes contra el terrorismo para restringir la libertad de prensa", y actualmente mantiene a 48 periodistas tras las rejas. Mientras tanto, Siria fue el país que más mejoró (escaló al puesto 141) tras la caída del régimen de Bashar al Asad, aunque la organización advierte que la situación siue siendo "muy grave".

Los últimos puestos

En el extremo inferior de la tabla, China se ubica en el puesto 178 (solo por delante de Corea del Norte y Eritrea), mientras que en Latinoamérica, México y Venezuela también muestran retrocesos significativos debido a la violencia y la represión estatal, según el informe de la organización.

Israel es quien más periodistas asesina

La alarmante situación de la prensa se ve agravada por un contexto de violencia extrema. Según el último balance anual de RSF presentado a finales de 2025 (que cubre el período de diciembre de 2024 a diciembre de 2025) al menos 67 periodistas fueron asesinados en todo el mundo por ejercer su profesión, una cifra superior a la del año anterior.

La zona geográfica más letal fue Occidente Asiático (Oriente Próximo), donde el genocidio (RSF se refiere a la situación como "guerra") en la Franja de Gaza ha diezmado a la comunidad periodística. Israel es señalado como el principal responsable. RSF detalla que, por tercer año consecutivo, el ejército israelí es el que más vidas de informadores ha cobrado, concentrando el 43% de las muertes globales en 2025.

Una de las masacres más graves ocurrió el 25 de agosto de 2025, cuando un bombardeo en un hospital del sur de Gaza mató a cinco comunicadores, incluidos colaboradores de Reuters y Associated Press. Desde el inicio del conflicto en octubre de 2023, la organización contabiliza más de 220 periodistas y trabajadores de medios fallecidos en los territorios palestinos.

Además de Gaza, países como México (con 9 asesinatos en 2025), Sudán (4) y Ucrania (3) completan el cuadro de naciones más peligrosas para ejercer el periodismo. RSF ha denunciado que la impunidad sigue siendo la norma en la mayoría de estos crímenes, y que la comunidad internacional no está aplicando sanciones efectivas para proteger a los periodistas.