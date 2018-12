Cosse: Una luchadora que aspira a la presidencia

La ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse, aspira a ser candidata a la presidencia por el Frente Amplio (FA) y si en junio lo logra será la primera vez que la coalición de izquierda tendrá una mujer a la cabeza de sus listas para la Presidencia de la República. En su discurso, figuran temas nuevos para la política uruguaya como ciencia, tecnología, innovación pero, según lo dijo hace un tiempo a Caras y Caretas, sin perder el tono de izquierda y la sensibilidad por los más débiles.

Cosse nació en un hogar de intelectuales, su padre es el renombrado actor y director teatral Villanueva Cosse, y su madre la profesora de Historia Zulma Garrido, pero decidió dedicar su vida a la ciencia. En 1991 egresó de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República (Udelar) con el título de ingeniera electricista. Trabajó principalmente en el sector privado y en 2008 orientó sus pasos hacia la política y el servicio público: asumió como directora de la División Tecnología de la Información de la Intendencia de Montevideo, desempeñando entre otras tareas la implementación tecnológica del Sistema de Transporte Metropolitano (STM).

Entre 2010 y 2015 se desempeñó al frente de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antel), desde donde impulsó la creación y extensión de la red de fibra óptica para hogares, la creación del Antel Arena, la creación de los Data Center que permiten alojar enormes cantidades de datos, entre otros logros que colocaron al país en un lugar de privilegio en cuanto al desarrollo tecnológico y de telecomunicaciones. Cuando su venia fue presentada ante el Senado fue votada por unanimidad. La acompañaba un extenso currículum de 15 años de trabajo en empresas privadas y tres en la División Tecnología de la Información de la Intendencia de Montevideo.

Enorme desafío

En una entrevista con Caras y Caretas dijo estar convencida de que su candidatura es un “desafío enorme y las oportunidades también son enormes, porque el mundo cambió, la economía mundial cambió y creo que Uruguay tiene que encontrar su lugar en ese mundo en este momento. Si el lugar de Uruguay va a ser uno que corresponda con una economía mundial que ya pasó, entonces no vamos a tener un buen lugar y por eso tenemos que apostar a la innovación, a las cuestiones que tienen clave de futuro. El desafío es que, mientras digo esto, la gente que trabaja en otros rubros me dice: “Y yo, mientras tanto, ¿qué hago?”. Entonces ahí viene la importancia de la política: para la transición de una cosa hacia la otra. ¿Por qué se puede dar esa transición? Porque ya estamos preparados para el futuro, porque los jóvenes -incluso muy jóvenes- ya están preparados para ese futuro y porque además tenemos algunos signos de nuevos sectores de producción pujantes que vienen creciendo a una velocidad muy fuerte y a los que tenemos que darles el camino para que permeen toda la matriz productiva”.

“Que un país con las dimensiones de Uruguay tenga un conjunto de científicos que hacen ciencia de clase mundial, que son reconocidos y que, en muchos casos, son distinguidos a nivel mundial, es una materia prima importante”, destacó Cosse. No obstante reconoció que el país tiene “una situación compleja en la sociedad, no en la educación, en la sociedad, que tenemos que ir resolviendo para que este derrame de conocimiento, esta posibilidad de acceder a un futuro mejor para los más jóvenes, sea una realidad y no una posibilidad para pocos. Entonces, todo lo que tiene que ver con política de oportunidades es muy importante, y por eso la seguridad para mí es un tema central”.

Transporte eléctrico

Para Cosse, América Latina “debe avanzar en el proceso de descarbonización de la economía”, como lo afirmó esta semana durante la presentación de un flota de 54 taxis eléctricos, otra de las iniciativas que la tuvieron como protagonista. Destacó que Uruguay, con el cambio de su matriz eléctrica y la incorporación de energías renovables, “ya comenzó a transitar ese camino, y que el fuerte componente que aún le genera mayor impacto a nivel de las emisiones de carbono es el transporte”.

Sin embargo, para eso se necesita una mayor inversión en ciencia y tecnología, algo que Cosse está dispuesta a hacer en caso de ser electa presidenta del país. No obstante reconoció que “es cierto que se necesitan recursos, pero no todo es dinero. Me parece que mucho de lo que tenemos por recorrer es elaborar una agenda muy clara, muy participativa, en la cual logremos que todo el Uruguay abrace la importancia de tener una buena educación en ciencia, aunque no todos la hagan, pero que todos comprendan que eso es necesario. Sólo eso ya es un camino muy fuerte hacia el Uruguay del futuro”.

En la misma entrevista destacó que el país vive un complejo problema de seguridad: “Creo que tenemos un problema en la seguridad y tenemos un problema porque en la sociedad empezaron a suceder fenómenos nuevos. Los jóvenes tienen problemas que antes no teníamos nosotros. Hay problemas nuevos, hay problemas nuevos de las familias, hay problemas nuevos de la sociedad. Y para eso me parece que tenemos que hacer una política muy integral de arriba a abajo, con una fuerte coordinación en el territorio para impedir que los jóvenes pasen esa línea, hacia el delito que cambió, porque cambiaron las formas de delito”.

Recordó con satisfacción aquellas cosas que “no se ven”, como los 12.000 kilómetros de cable de fibra óptica submarinos de Uruguay, que “nos conectan con internet, y que están creciendo, están creciendo de una forma… Porque Antel ha quedado en una posición en las primeras ligas”. Y el Antel Arena, que “es el producto de un concurso abierto que ganaron unos arquitectos jóvenes que ¡no tenían una obra grande atrás! Después se le puso muchísimo trabajo, obviamente, pero se demostró que se puede hacer algo muy bueno entre uruguayos y uruguayas”.

La última encuesta de intención de voto conocida indica que la candidatura de Carolina Cosse crece en la interna frenteamplista. Esto pone en el orden del día la posibilidad de una mujer como cabeza de la fórmula. Sería la primera vez para esta fuerza política que a lo largo de su historia ha tenido ocho fórmulas presidenciales, todas integradas por hombres.