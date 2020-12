Covid-19: «El presidente no va a apelar a un Estado policíaco», dijo Delgado

Existe gran preocupación en el Gobierno por la situación sanitaria que atraviesa el país con la gran cantidad de contagios por coronavirus informó en las últimas horas el secretario de la Presidencia, Alvaro Delgado.

“Hay que hacer lo necesario para que el virus no se siga expandiendo. Todos estamos viendo que en los últimos días las balas empiezan a picar cerca. Conocemos gente o vecinos que están cuarentenados, que dieron positivo o que se están por hacer el hisopado. Es momento de una profunda reflexión, más allá de la próxima fase que tiene que ver con nuevas medidas”, dijo.

En tal sentido, apeló a bajar la movilidad y los contactos para no perder lo que costó tanto esfuerzo. “Sé que estamos cansados, pero si en estas semanas no bajamos la cantidad de contagios ello va a condicionar el tipo de fiestas y el verano”.

Delgado dijo que el Gobierno se encuentra en proceso de “aumentar las camas de CTI, la cantidad de rastreos y diagnósticos”. Actualmente hay 753 camas de CTI, y la ocupación ronda el 55%.

“Si hay algo que el presidente no va a hacer es apelar a un Estado policíaco, porque no hay medidas si no hay un cambio de chip”, sentenció.

Recordó que “Uruguay tiene las fronteras cerradas, pero por Ley a los uruguayos no se le puede prohibir el ingreso, sí se lo puede condicionar”.

El jerarca confirmó que las nuevas medidas para frenar el avance del coronavirus fueron adelantadas 24 horas y se darán a conocer el próximo jueves.