El País hace opinar a periodistas contra apoyo de Cabildo Abierto al gobierno y Graciela Bianchi los aplaude

¿Qué dijeron los periodistas?

Los periodistas Leonardo Luzzi, Rosario Rodríguez, Nicolás González y Stefani Lain fueron los elegidos para opinar. Y lo curioso es que solo uno de ellos, Nicolás González, menciona a Lacalle Pou en los términos que plantea el título del diario, nadie más lo hace.

Rosario Rodríguez señala que, con “la jugada de Cabildo Abierto”, termina de confirmarse “el quiebre con la Coalición Republicana”.

Por su parte, Stefani Lain se aleja bastante del enfoque planteado por el titular de El País y sostiene que “catalogar el respaldo de Cabildo Abierto al Proyecto de Ley de Rendición de Cuentas como un cálculo táctico o un acercamiento forzado al Frente Amplio es simplificar la realidad del sistema político”.

Leonardo Luzzi, en tanto, señala que Cabildo Abierto “es un partido dirigido por un excomandante del Ejército que, desde el primer día, se ubicó a la derecha del electorado, pero que hace un tiempo busca acercarse a la izquierda y marcar distancia de la Coalición Republicana”.

Cabildo Abierto y Lacalle Pou

Hasta aquí, ninguno de los tres periodistas menciona a Lacalle Pou. Tampoco cuestionan directamente a Manini Ríos o a Cabildo Abierto por el apoyo a la Rendición de Cuentas, sino que analizan la estrategia política del partido.

El único que cita al expresidente, tal como destaca el artículo, es Nicolás González. Pero antes de hacerlo aclara que el acuerdo era “esperado y la oposición lo tenía clarísimo más allá de su pataleo”.

Es decir, entre los cuatro análisis convocados por El País, el cuestionamiento directo a Cabildo Abierto no aparece exactamente con la contundencia que promete el título. Sin embargo, la interpretación fue suficiente para que Bianchi levantara la nota y celebrara que “ya todos se dieron cuenta” de lo que, según su lectura, estaría detrás del acuerdo.

Una curiosa cadena: El País interpreta el apoyo de Cabildo Abierto, cuatro periodistas aportan sus miradas y Graciela Bianchi encuentra allí la confirmación de su propia interpretación política. Todo en una misma noticia. Las consluiones quedan abiertas.