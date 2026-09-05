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Política Gabriela Valverde |

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Senador blanco lanzó polémica frase contra Gabriela Valverde y tuvo que disculparse

El senador Carlos Camy quiso marcarle la cancha a Gabriela Valverde y terminó fuera de juego por una polémica frase.

La subsecretaria del Ministerio del Interior, Gabriela Valverde.

La subsecretaria del Ministerio del Interior, Gabriela Valverde.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
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Por Redacción Caras y Caretas

El senador nacionalista Carlos Camy quedó en el centro de una polémica este sábado luego de una intervención en el Parlamento en la que, al cuestionar a la subsecretaria del Interior, Gabriela Valverde, introdujo una consideración sobre su condición de mujer que rápidamente generó rechazo.

“La subsecretaria es mujer, si hubiera sido otro el caso capaz que lo resolvíamos de otra manera”, afirmó Camy durante la sesión parlamentaria, mientras cuestionaba a Valverde por sus declaraciones sobre la gestión del exministro del Interior Jorge Larrañaga.

La frase de Carlos Camy

La frase provocó repercusiones políticas y llevó al sector del Frente Amplio Vertiente Artiguista a considerar “inadmisibles” las palabras del senador. La controversia terminó desplazando incluso el motivo original del enfrentamiento: las declaraciones de Valverde sobre la conocida consigna de Larrañaga, “Hay orden de no aflojar”.

Valverde había señalado que esa consigna estuvo vinculada con consecuencias negativas dentro de la Policía y mencionó entre ellas suicidios, violencia institucional, problemas de salud mental y consumo problemático de sustancias.

Camy, dirigente históricamente cercano a Larrañaga, cuestionó duramente esas afirmaciones. “Aparte de que esto no es así, como tengo como principio confiar en la buena fe de la gente, quiero pedirle expresamente que se disculpe en este tema”, reclamó ante las autoridades del Ministerio del Interior.

Pero la respuesta de Valverde fue en otro sentido. La subsecretaria explicó que sus palabras habían sido extraídas de contexto y fragmentadas a partir de una intervención realizada el 25 de agosto en un comité de base. Aclaró además que no había concedido una entrevista.

“Mis palabras fueron sacadas de contexto y fragmentadas en esa nota”, sostuvo. Sin embargo, reconoció que podían haber generado molestia u ofensa y volvió a pedir disculpas.

“Cuando mis palabras —porque eran mías— generan una molestia, un dolor, una ofensa en otras personas, pido disculpas”, afirmó Valverde, quien agregó que no tenía inconveniente en hacerlo nuevamente en el Parlamento.

"Si no fuera mujer..."

El episodio, sin embargo, tomó otro rumbo con la intervención de Camy. Su referencia a que la situación podría haberse resuelto “de otra manera” si la subsecretaria no fuera mujer abrió una nueva polémica, esta vez centrada en sus propias palabras.

Ante la repercusión generada, el senador pidió disculpas este sábado. La rectificación llegó después de que la frase comenzara a circular y fuera cuestionada desde distintos sectores políticos.

Así, una discusión que había comenzado por la interpretación de una frase asociada a la gestión de Larrañaga terminó convertida en un episodio político diferente: el que provocaron las palabras de un senador que, al defender la memoria de un dirigente al que estuvo estrechamente vinculado, terminó teniendo que explicar —y disculparse por— una expresión que difícilmente pudiera pasar inadvertida dentro del Parlamento.

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