Senador blanco lanzó polémica frase contra Gabriela Valverde y tuvo que disculparse

Valverde había señalado que esa consigna estuvo vinculada con consecuencias negativas dentro de la Policía y mencionó entre ellas suicidios, violencia institucional, problemas de salud mental y consumo problemático de sustancias.

Camy, dirigente históricamente cercano a Larrañaga, cuestionó duramente esas afirmaciones. “Aparte de que esto no es así, como tengo como principio confiar en la buena fe de la gente, quiero pedirle expresamente que se disculpe en este tema”, reclamó ante las autoridades del Ministerio del Interior.

Pero la respuesta de Valverde fue en otro sentido. La subsecretaria explicó que sus palabras habían sido extraídas de contexto y fragmentadas a partir de una intervención realizada el 25 de agosto en un comité de base. Aclaró además que no había concedido una entrevista.

“Mis palabras fueron sacadas de contexto y fragmentadas en esa nota”, sostuvo. Sin embargo, reconoció que podían haber generado molestia u ofensa y volvió a pedir disculpas.

“Cuando mis palabras —porque eran mías— generan una molestia, un dolor, una ofensa en otras personas, pido disculpas”, afirmó Valverde, quien agregó que no tenía inconveniente en hacerlo nuevamente en el Parlamento.

"Si no fuera mujer..."

El episodio, sin embargo, tomó otro rumbo con la intervención de Camy. Su referencia a que la situación podría haberse resuelto “de otra manera” si la subsecretaria no fuera mujer abrió una nueva polémica, esta vez centrada en sus propias palabras.

Ante la repercusión generada, el senador pidió disculpas este sábado. La rectificación llegó después de que la frase comenzara a circular y fuera cuestionada desde distintos sectores políticos.

Así, una discusión que había comenzado por la interpretación de una frase asociada a la gestión de Larrañaga terminó convertida en un episodio político diferente: el que provocaron las palabras de un senador que, al defender la memoria de un dirigente al que estuvo estrechamente vinculado, terminó teniendo que explicar —y disculparse por— una expresión que difícilmente pudiera pasar inadvertida dentro del Parlamento.