¿Quiénes son los abogados de la millonaria red que lucraba con víctimas de accidentes de tránsito?

Elizabeth Frogge: Condenada a 3 años de penitenciaría y multa de 200 UR por asociación para delinquir especialmente agravada, cohecho calificado y uso indebido de información privilegiada.

Richard Daniel Alzugaray: Sentenciado a 3 años y 2 meses de penitenciaría. Aprovechaba su doble condición de abogado y efectivo policial para extraer ilegalmente datos de los sistemas informáticos del Ministerio del Interior.

Gisselle Freccero y Gustavo Bentos: Sentenciados a prisión efectiva por su participación directa en la captación ilícita y coautoría en delitos de cohecho especialmente agravado.

Leonardo Narancio: Vicepresidente de la Asociación de Abogados de Accidentes de Tránsito, es el único jurista de alto perfil que rechazó el juicio abreviado. Defiende su inocencia bajo arresto domiciliario total a la espera del juicio oral.

De acuerdo a lo informado por Eduardo Preve una de las abogadas enviadas a prisión por los casos de corrupción con las víctimas de accidentes de tránsito, Elizabeth Fogge, es defensora del presidente del gremio de la Guardia Republicana, Carlos Piedra. Narancio fue uno de los abogados que actuó en el caso de una de las víctimas del ómnibus de Cuctsa 121 que desvió hacia la playa Pocitos en 2024.