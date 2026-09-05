Montevideo sin gastar: un fin de semana lleno de actividades gratuitas para todas las edades

El domingo a las 16 horas llegará uno de los momentos centrales: una Rueda de Candombe en la explanada de Kibón. Y para quienes estén mirando el pronóstico con preocupación, hay buenas noticias: la actividad no se suspende por lluvia.

De Santiago Vázquez a Palermo

También habrá opciones para quienes prefieran aprovechar el fin de semana para conocer otros rincones de Montevideo.

El sábado, el Municipio A propone un recorrido por el oeste, desde Kibón hasta Santiago Vázquez, con paradas en la FOICA, la Fortaleza del Cerro y el Hotel del Prado. Es una oportunidad para combinar historia, patrimonio y naturaleza, con el paisaje de los Humedales del río Santa Lucía como uno de los atractivos del recorrido.

En el Municipio B, el Paseo Sur-Palermo permitirá acercarse a tres expresiones inseparables de la identidad montevideana: candombe, tango y literatura. La actividad se realizará entre las 14 y las 19 horas.

Para quienes prefieran árboles antes que edificios, el Municipio C propone una recorrida por el Rosedal y el Jardín Botánico, desde las 15:45 horas, que terminará con un picnic en la Casita del Municipio.

Historia, literatura, candombe y vino

El domingo será el turno de La Mondiola. El Municipio CH propone un caminatur por este barrio tradicional para conocer sus historias, personajes, artistas y vínculos con la música y la literatura. La actividad comenzará a las 10 horas y tendrá un cierre artístico.

En el Cerrito de la Victoria, el Municipio D combinará candombe, memoria y cultura. Desde las 16 horas habrá inauguración de un mural dedicado a Julio “Kanela” Sosa, desfile de comparsas, feria de emprendimientos y una actividad en el bar El Fortín vinculada con Alfredo Zitarrosa.

El Municipio E invita a una recorrida literaria frente al mar. “Relatos frente al mar” comenzará el sábado a las 11 horas y terminará con un picnic acompañado por músicos en la Plaza de los Olímpicos.

Y para quienes quieran cambiar el libro o el tambor por una máquina del tiempo, el Municipio F propone visitar el sábado la Quinta de José Batlle y Ordóñez, perteneciente al Museo Histórico Nacional. Habrá recorrido, relatos históricos y un cierre con danzas folclóricas y música.

El domingo, finalmente, el Municipio G propone conocer otra cara de Montevideo: su tradición vitivinícola. La actividad “Bodega de puertas abiertas”, en la Bodega Ángel Fallabrino, incluirá recorrido por las cavas y el museo, degustación, feria de emprendimientos y espectáculo artístico.

Una ciudad para disfrutar sin pagar entrada

La agenda tiene algo de saludable provocación: en tiempos en que cualquier salida puede convertirse rápidamente en un gasto importante, Montevideo ofrece este fin de semana una larga lista de alternativas gratuitas.

Hay patrimonio, música, literatura, candombe, naturaleza, historia, paseos, gastronomía y actividades para las infancias. Y, sobre todo, hay una excusa para hacer algo que a veces queda relegado por la rutina: volver a mirar la ciudad.

Porque Montevideo también puede ser un destino turístico para quienes viven en ella. Y este fin de semana hay ocho municipios dispuestos a demostrarlo.