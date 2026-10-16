"Julius": un hombre frente al horror, la memoria y la libertad

La obra se mueve entre extremos. La violencia y la soledad conviven con la ternura, la poesía, el compañerismo y la esperanza. Incluso el humor encuentra pequeños espacios en medio de una experiencia marcada por la incertidumbre y la cercanía de la muerte.

Cuando la historia interpela al presente

Julius no se limita a reconstruir un episodio de la Segunda Guerra Mundial. La dramaturgia de Pagura propone un acercamiento a los dilemas éticos que emergen bajo los regímenes autoritarios y a las formas de resistencia que pueden persistir incluso cuando los derechos y las libertades han sido anulados.

El hambre, la incomunicación, la tortura y la separación de los seres queridos componen un universo que interpela al espectador desde una dimensión íntima. El relato adquiere así el carácter de una confesión, pero también de un testimonio dirigido a las nuevas generaciones: recordar los horrores de la guerra y la represión es una forma de mantener abiertas las preguntas sobre el presente.

Con escenografía y vestuario de Hugo Millán, iluminación de Pablo Caballero y ambientación sonora de Fernando Ulivi. El espectáculo cuenta con el apoyo de COFONTE.

Datos sobre funciones

Funciones: jueves 29 de octubre; 5, 12, 19 y 26 de noviembre; 3, 10 y 17 de diciembre, a las 20:30.

Lugar: ESNADE, José Enrique Rodó 1712, Montevideo.

Entradas: $600 generales y $450 anticipadas, con cupos limitados. Venta por RedTickets. Hay bonificaciones para socios de SUA, ESNADE, comunidad La Diaria y Socio Espectacular.

Duración: 60 minutos. Apta para mayores de 12 años.