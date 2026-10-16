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Cultura y espectáculos Julius | Unipersonal | Historia

Estreno 29 de octubre en ESNADE

"Julius": un hombre frente al horror, la memoria y la libertad

Rubén Pagura lleva a escena la historia del periodista checo Julius Fuík en un unipersonal protagonizado por Marcel Sawchik Monegal. La obra explora los límites de la condición humana ante la violencia y el autoritarismo.

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Por Redacción de Caras y Caretas

¿Qué puede sostener a una persona cuando la libertad desaparece y la muerte se vuelve una amenaza cotidiana? Esa pregunta atraviesa Julius, la obra de Rubén Pagura que llegará a escena el jueves 29 de octubre en la Escuela Nacional de Declamación (ESNADE), con Marcel Sawchik Monegal como protagonista y dirección de Alfredo Goldstein.

Una voz entre la tortura y la esperanza

La pieza reconstruye el recorrido de Julius Fuík, periodista y escritor nacido en Praga que fue ejecutado por el régimen nazi en Berlín a los 40 años. Tras su muerte, su esposa recuperó sus escritos y los publicó, convirtiéndolos en un testimonio que trascendió su historia personal y lo consolidó como una figura de referencia de la resistencia antifascista.

En escena, Fuík narra su detención, el paso por la cárcel, las torturas y el traslado que precedió a su ejecución. El formato unipersonal propone un desafío interpretativo: Sawchik Monegal da vida también a los personajes que rodean al protagonista, desde represores y colaboradores hasta figuras que introducen otros matices en el relato.

La obra se mueve entre extremos. La violencia y la soledad conviven con la ternura, la poesía, el compañerismo y la esperanza. Incluso el humor encuentra pequeños espacios en medio de una experiencia marcada por la incertidumbre y la cercanía de la muerte.

Cuando la historia interpela al presente

Julius no se limita a reconstruir un episodio de la Segunda Guerra Mundial. La dramaturgia de Pagura propone un acercamiento a los dilemas éticos que emergen bajo los regímenes autoritarios y a las formas de resistencia que pueden persistir incluso cuando los derechos y las libertades han sido anulados.

El hambre, la incomunicación, la tortura y la separación de los seres queridos componen un universo que interpela al espectador desde una dimensión íntima. El relato adquiere así el carácter de una confesión, pero también de un testimonio dirigido a las nuevas generaciones: recordar los horrores de la guerra y la represión es una forma de mantener abiertas las preguntas sobre el presente.

Con escenografía y vestuario de Hugo Millán, iluminación de Pablo Caballero y ambientación sonora de Fernando Ulivi. El espectáculo cuenta con el apoyo de COFONTE.

Datos sobre funciones

Funciones: jueves 29 de octubre; 5, 12, 19 y 26 de noviembre; 3, 10 y 17 de diciembre, a las 20:30.

Lugar: ESNADE, José Enrique Rodó 1712, Montevideo.

Entradas: $600 generales y $450 anticipadas, con cupos limitados. Venta por RedTickets. Hay bonificaciones para socios de SUA, ESNADE, comunidad La Diaria y Socio Espectacular.

Duración: 60 minutos. Apta para mayores de 12 años.

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