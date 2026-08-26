La película "La gran Palestina" se exhibirá este miércoles tras la polémica suspensión

La polémica suspensión

La exhibición había sido organizada por el Centro de Estudiantes de Información y Comunicación (Ceico) en el aula magna de la FIC, pero la actividad fue suspendida dos semanas atrás luego de la difusión de información que no estaba aprobada por el gremio y en medio de críticas de legisladores de la Coalición Republicana sobre la proyección.

El diputado colorado Felipe Schipani informó días atrás que había solicitado al decano de la FIC, Federico Beltramelli, que se suspendiera la función. "La universidad pública no puede ser espacio para la propaganda de un grupo terrorista responsable de la masacre del 7 de octubre de 2023 en Israel. Todo tiene un límite", escribió el legislador en sus redes sociales.

A la polémica se sumó el también diputado colorado Gabriel Gurméndez, quien sostuvo: "Algo que nunca debió ni siquiera insinuarse, propaganda terrorista en la universidad pública".

Por su parte, el senador nacionalista Sebastián da Silva se refirió a la decisión de suspender la actividad con una frase que publicó en redes sociales: "Lo impedimos, no pasarán en este país".

El documental, según una descripción que comenzó a circular junto con la convocatoria, fue “realizado en colaboración con combatientes de Hamas”. Además, se difundieron dos pósteres promocionales: uno muestra a milicianos encapuchados y el otro a una niña llorando.

La explicación del centro de estudiantes

La suspensión no fue dispuesta por las autoridades universitarias, sino por el propio Ceico. El centro de estudiantes explicó posteriormente que desconocía las características de la realización que aparecían en uno de los materiales de difusión.

“No estábamos informados sobre las características de la realización difundidas en un flyer que circuló por redes sociales. Dicho flyer no es de nuestra autoría, fue realizado y difundido sin nuestro conocimiento. Reafirmamos nuestra voluntad de seguir mejorando para que no vuelva a suceder una situación así, informándonos mejor para futuras proyecciones”, señaló el Ceico.

El centro estudiantil también buscó marcar que la actividad había sido planteada como una instancia de exhibición y discusión cinematográfica, y sostuvo que no pretendía provocar una confrontación.

Según expresó en su comunicado, no había sido su intención “generar un conflicto, sino reunirse como siempre a ver films y dialogar sobre ellos”.

Al mismo tiempo, el Ceico reafirmó su posición respecto de la situación en Medio Oriente y señaló: “Continuaremos con el compromiso de apoyar la causa del pueblo palestino y su derecho a existir”.