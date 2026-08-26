Incendios forestales en Colombia arrasan más de 27.000 hectáreas en cinco departamentos

Colombia atraviesa una severa crisis ambiental y económica provocada por una ola de incendios forestales impulsada por las altas temperaturas y la sequía. De acuerdo con el último reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el país registra 16 incendios activos, 3 conflagraciones controladas y un total de 19 eventos bajo monitoreo constante en cinco departamentos.