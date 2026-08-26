Incendios forestales en Colombia arrasan más de 27.000 hectáreas en cinco departamentos

Colombia atraviesa una severa crisis ambiental y económica provocada por una ola de incendios forestales impulsada por las altas temperaturas y la sequía. De acuerdo con el último reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el país registra 16 incendios activos, 3 conflagraciones controladas y un total de 19 eventos bajo monitoreo constante en cinco departamentos.
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Tolima, el departamento más golpeado
La situación más crítica se concentra en el departamento del Tolima, donde se ubica el 50% de los focos activos a nivel nacional. Las hectáreas destruidas por las llamas en esta región representan el 68% de la superficie urbana de la capital colombiana.
Severo impacto socioeconómico y ambiental
La pérdida masiva de pastizales, fuentes hídricas y ecosistemas estratégicos ha generado desabastecimiento de agua y alimento para miles de animales domésticos y de producción. En localidades como San Luis, los productores rurales debieron evacuar de urgencia a sus rodeos entre densas columnas de humo para salvaguardar a los supervivientes.
Las autoridades y los organismos de socorro locales alertan sobre el riesgo inminente de una crisis de abastecimiento alimentario en las zonas rurales, mientras se intensifican los trabajos para frenar el avance del fuego en los frentes activos.